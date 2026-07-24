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▲歷經9年法律拉鋸戰！首爾高院24日下午宣判（圖／截自韓聯社）

▲崔泰源與「小三」金喜英曾出席公開活動。（圖／截自星島頭條）

南韓SK集團65歲會長與同齡的前總統盧泰愚之女、Art Center Nabi館長的「世紀離婚案」，歷經長達的法律拉鋸戰後，發回更審的結果將於下午正式出爐。預計於下午2時宣判結果，這場備受矚目的天價財產分割案即將迎來重要進展。崔泰源與盧素英於結婚，育有3名子女，但這段婚姻最終走向破裂。，崔泰源透過媒體公開表示，「與盧館長之間有著長達10多年的深溝」，並坦承自己育有混血私生女的存在，震驚南韓社會。崔泰源隨後於向法院申請離婚調解，但最終破局，並於轉入正式訴訟；原本不願離婚的盧素英則於改變態度反訴離婚，正式展開這場纏訟多年的法律戰。在離婚訴訟一審中，法院於判決崔泰源須支付盧素英精神撫慰金（約新台幣220萬元）及現金（約新台幣14億元）的財產分割。然而到了的二審，法院認為前總統盧泰愚的「（約新台幣6.6億元）秘密資金」與盧素英的貢獻對SK集團成長有所助益，因此認定崔泰源持有的股份屬於財產分割對象，將撫慰金大幅提高至（約新台幣4400萬元），財產分割金額更是暴增至（約新台幣304億元），暴增幅度相當驚人。翻轉二審認定。大法院指出，盧泰愚前總統的秘密資金屬於，即使該筆資金流入SK集團，也不能在財產分割中視為盧素英的貢獻，因此將案件。當時二審將撫慰金定為20億韓元的判決已獲得確定，因此發回重審的焦點僅集中在「」部分。發回重審法院於展開首次言詞辯論，並在3個月後將案件交付調解，但由於雙方立場差異過大、無法達成共識，調解最終宣告無疾而終。法院隨後於結束辯論程序，並指定了宣判日期。本案目前最大的爭議焦點，在於崔泰源所持有的是否屬於財產分割對象，以及若屬於分割對象，分割比例該如何計算。崔泰源方主張SK股票是透過形成的「特有財產」，因此不應納入財產分割範圍；盧素英則主張自己負責撫育子女與家務勞動，為集團經營提供了後盾，因此該股票應被視為進行分割。此外，「」也是本案關鍵所在。若以二審辯論終結日為基準，當時SK股價為（約新台幣3528元），崔泰源持有的SK股票價值約為（約新台幣456億元）；但若以發回重審辯論終結日的為基準，當時SK股價已狂飆至（約新台幣17,647元）左右，兩者估算出來的財產價值，這也是這場官司最終判決金額能否確定的關鍵變數。值得留意的是，若任何一方對發回更審的宣判結果不服，仍可再次向大法院提出，這場纏訟9年的世紀離婚案，即便今日宣判，恐怕也不代表最終落幕。