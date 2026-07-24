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為厚植全社會防衛及後備韌性，國防部首度舉辦「2026全國空氣軟槍競技射擊比賽」活動，結合空氣軟槍競技、限制空間戰鬥(CQB)、戰場環境模擬等內容，今（24）日也邀請生存遊戲玩家「小貝」周貝珊體驗。她說，這個競賽對初學者入門門檻較低，安全性也非常高，期盼未來也可以放寬給女性、青少年或是沒當兵的人們，讓他們體驗後比較不會說看到槍就害怕。國防部表示，本次競賽以後備軍人為主要對象，每隊由4名選手及1名備手組成，參賽者均須完成氣、電槍組設計全數關卡測驗，並區分單人及團體關卡，採計時方式進行，全面考驗參賽者射擊技巧、戰術運用、臨場判斷及團隊協調能力，充分展現後備戰力與全民防衛訓練成果。國防部政戰局文宣心戰處副處長顏嘉宏表示，辦理本次賽事，是依據全社會防衛韌性委員建議，希望藉由辦理本次賽事，提升全民防衛意識以及全社會防衛韌性，此外比賽中也融入戰場模擬關卡，包括CQB（限制空間戰鬥）、戰傷救護，也希望隊員在競賽之中，有應變、協作的能力，藉此推廣這項正當的休閒娛樂，也希望達到提升國人尚武精神和戰場抗壓能力。國防部說，活動現場同步展示AH-64E攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機等國軍裝備、各式全民國防互動體驗攤位、特種作戰指揮部無人機展演等，並邀請警察、消防單位展示地震體驗車，設置反詐騙、防毒、防火等防衛韌性宣導攤位；此外，木曜團隊及網紅周貝珊也將到場共襄盛舉，與參賽隊伍及民眾互動交流。體驗競賽的「小貝」說，這次的賽制綜合國際競技賽事，樂見賽事可以符合現場狀況滾動式調整，更符合選手的要求，而用玩具槍入門，對初學者入門門檻較低、安全性也非常高，未來希望可以放寬給女性、青少年或還沒當兵的人也可以參加比賽，讓他們體驗射擊，這樣比較不會看到槍就害怕，未來當軍人的時候也更加上手。國防部表示，此次報名共有21隊，總共報名人數111員，未來將籌辦中、南區初賽，並於2027年舉辦全國32強準決賽及總決賽，持續透過競技交流與全民參與，提升國人國防知能及自我防護能力，攜手建構堅實的全社會防衛韌性。