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批中央決策荒腔走板 喊話人民上凱道找真相

致癌油風波延燒全國，台北市長蔣萬安號召藍白陣營明日上街遊行，今（24）日上午偕台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑拜會立法院國民黨團。盧秀燕受訪時火力全開，痛批中央自事件爆發以來荒腔走板，不顧多數縣市反對，堅持讓19批問題油重新上架。她更重話批評「中央有些人本身就是癌細胞！」連續3度追問「誰在包庇？誰是門神？這裡面有鬼！」同時點名總統賴清德，質問「12年前自己講過的話，現在還記得嗎？」盧秀燕表示，昨天下午各縣市衛生局與衛福部召開會議，多數地方政府都主張在真相尚未釐清前，不應讓問題油重新上架，中央仍一意孤行，堅持讓19批油品恢復販售。她質疑「為什麼？誰在包庇？誰是門神？」直指中央決策令人無法接受。她並提到，行政院長卓榮泰日前在行政院會公開質問台中市副市長黃國榮「為什麼公布這麼快？」她反問，過去食安事件不都是這樣處理嗎？為何這次中央卻要刻意拖延、要蓋牌？盧秀燕指出，就連民進黨籍高雄市長陳其邁都公開質疑，「20%以下不必下架是誰決定的？」她認為，正因為「中央有些人本身就是癌細胞」，才導致一連串荒腔走板的決策。她更直言，「中央有人是門神、有人在包庇」，否則事件發生近一個月，真相不可能至今仍查不清楚，「這麼慢的查察能力前所未見」。她表示，正因中央始終無法給社會一個交代，人民才更有必要站出來，因此呼籲民眾明天走上凱達格蘭大道，「找出中央的有害物質」，向政府討一個真相。盧秀燕最後將矛頭指向總統賴清德。她表示12年前爆發地溝油事件時，時任台南市長賴清德曾公開向中央喊話，「不要卸責地方、不要甩鍋地方」，甚至要求召開國是會議。如今賴清德已是總統，她反問「你召開國是會議了嗎？你的黨政、你的青鳥，有沒有卸責給地方？12年前講過的話，自己還記得嗎？」