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科技巨頭與半導體供應鏈擴廠動能發威，近期不少企業為搶攻產能急切卡位，帶動市場熱度，2026上半年工業地產交易額一舉突破1,300億元，創下歷史同期新高。商仲專家提醒，企業購置廠房務必精準且完整評估產能、載重等需求，避免買到不符需求規格的廠房，衍生二次遷廠成本。信義全球資產公司公布2026年第二季商用不動產市場調查，總計4月至6月上市櫃法人商用不動產交易額為548億元，較去年同期成長約49%。其中工業地產交易最旺，成交金額為441億元、全季佔比逾8成，指標交易包括日月光集團於台南連買兩廠，貢獻256.5億元交易額；辦公室成交金額為96億元，值得關注的是本季有壽險公司出手，南山人壽以35.56億元取得高雄「義享天地」B館商辦樓層，反映壽險業看好高雄地區長期辦公市場發展；零售不動產成交金額為11億元，包括全球人壽調節資產，將「壢食樂」全棟商場以8.32億元處分予四加實業。將時間軸拉長來看，今年工業不動產交易更是大放異彩，由於美光、日月光、台光電等科技大廠出手，推升上半年成交金額達到1,392億元。總經理林三智提醒，工業地產與辦公、住家產品截然不同，具備較高不動產知識門檻與多元產業客製需求。若僅看市場好、地段佳或價格便宜就急切進場，忽略自身產業營運需求細節，未來極可能面臨「買了卻無法投產」的窘境，反而衍生二次遷廠或改建成本。為把握急單需求，今年許多AI、半導體業及相關供應鏈皆展現出強勁的擴產動能，總經理林三智提醒，在此波擴廠熱潮中，保持沉穩、回歸基本面進行精準布局，才能在熱絡市場中穩健卡位，維繫資產價值及企業競爭力，成為市場贏家。而精準布局工業地產，可檢視四大核心關鍵，包括不動產合法性、廠房硬體設施、排污管制、低碳永續。總經理林三智說明，購廠首先要確認合法性，包括土地使用分區是否符合自身產業類別，建照、使照登載用途是否相符，可合法辦理工廠登記等。其二，不同產業對廠房規格及硬體設施要求都不相同，如科技業對用水用電量需求大，購廠就需確認台電契約容量與排水系統；製造業經常有重型機具，就要注意廠房挑高與樓板載重；若是物流倉儲業者則應將貨車進出動線與卸貨碼頭規格列為首要評估。其三，許多工業製程會有排污需求，企業需針對自身製程，檢核廢水、廢氣排放與噪音管制是否符合工業區或環保法規相關規範。其四，在綠色供應鏈浪潮下，廠區是否搭載節水設施或太陽光電系統，是否合乎國際綠色製造標準，關乎廠商能否拿到訂單，站穩供應鏈地位。工業地產投資動輒數億，因此每一次置產對企業來說，都是影響長期營運發展的重要決策。總經理林三智表示，信義全球資產公司於台北、桃園、台中皆設有工業地產專業團隊，扮演廠商擴廠最強後盾，省去企業單打獨鬥與市場摸索時間，協助精準布局、將資金轉化為產能，發揮不動產最大效益，奠定企業轉型升級基礎。