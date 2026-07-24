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臨床試驗設計

下半年向美國FDA申請IND

泰宗昨（23）日暫停交易，並在下午宣布預防反覆性泌尿道感染的新藥，在台三期臨床期中分析結果報捷。在公布兩天前衝上漲停，前一天盤中更是觸及歷史最高價290元；不過，今日股價卻呈現跌停鎖死，跌停超過500張委賣高掛。反覆性泌尿道感染（rUTI）為全球常見且醫療需求尚未獲充分滿足之疾病。根據rUTI治療市場規模預估將由2025年近100億美元成長至2035年147.3億美元。泰宗新藥U101，其台灣第三期人體臨床試驗的期中分析，經外部獨立數據監察委員會審查後，確認整體試驗安全性無虞，並建議「依原計畫繼續進行」，完成348位受試者的收案目標。U101的台三期臨床試驗期程48週，設計上分為「主要試驗（Main Study）」與「開放標籤延伸期（OLE）」兩大階段。主要試驗為期 24週，採隨機、雙盲及安慰劑對照設計；隨後的OLE階段，符合規範的受試者將可繼續接受24週的U101治療，進一步評估長期效益與安全性。依據試驗規劃，當60%受試者完成24週治療，或發生至少一次泌尿道感染發作時，即達到啟動期中分析的標準。依期中分析計畫書IDMC將依安全性及療效資料提出建議，本次IDMC完成期中分析後，建議U101第三期臨床試驗依原計畫持續收案及執行，顯示現階段試驗未發現需中止或調整試驗設計之安全性或其他重大問題，支持試驗持續推進至最終分析。另在國際佈局上，泰宗美國子公司TCM Life Science Inc.預計在今年下半年向美國食品藥物管理局（FDA）提出U101第三期臨床試驗IND申請，並規劃於明年上半年啟動美國臨床試驗收案，作為推動產品全球開發及授權合作的重要里程碑。泰宗在10日被列為處置股。泰宗從6月17日收盤價153元後，股價強勢走揚，到7月22日期中報告公布前一天，漲幅89.5%，幾乎翻倍。今日開盤即跌停鎖死，247.5元。