味全龍啦啦隊（Dragon Beauties）韓籍成員權喜原昨（23）日晚間發文透露，自己長時間在機場被粉絲尾隨，就算已經表明了拒絕，但對方仍舊不死心緊跟在後，讓她承受極大心理壓力，坦言：「我真的非常害怕，甚至連飯都沒辦法好好吃。」對此律師這已構成構成跟蹤騷擾防治法，可以向警察申請告誡對方，不會因為權喜原是公眾人物、粉絲堅持「只是見偶像」而影響。
權喜原被粉絲尾隨！拒絕了也沒辦法
權喜原昨日發文透露，最近都沒有對外公開自己的班機資訊，但仍然想不明白為何粉絲總能在機場找到自己，「但即使知道了，也希望如果我拒絕簽名或合照時，大家能體諒我的決定。」
她透露，類似情況其實發生過很多次，這次在機場，就算她不斷拒絕簽名與拍照，仍有人一路跟在身旁，拿著棒球及照片要求簽名，讓她感到「非常害怕」，權喜原無奈表示，自己並不是討厭跟粉絲互動，但拒絕的當下就不是適合互動的狀態，希望大家能尊重她的拒絕，「請大家不要再繼續跟著我。」
事件曝光後掀起熱議，不少網友猜測跟蹤者身分，為避免無辜人士受到波及，權喜原今（24）日刪除了貼文後重發新文章，並關閉留言功能，強調自己「喜歡每一位粉絲的心從來沒有改變」，修改貼文只是希望不要再引發更多爭議。
律師：構成跟蹤騷擾防治法 可以向警察申請告誡對方
對此，律師余韋德則表示，只要反覆實施跟性別有關的跟蹤騷擾，基本上就會構成跟蹤騷擾防治法，至於自保方式，她可以向警察申請告誡對方，不會因為對象是公眾人物影響判定。
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權喜原昨日發文透露，最近都沒有對外公開自己的班機資訊，但仍然想不明白為何粉絲總能在機場找到自己，「但即使知道了，也希望如果我拒絕簽名或合照時，大家能體諒我的決定。」
她透露，類似情況其實發生過很多次，這次在機場，就算她不斷拒絕簽名與拍照，仍有人一路跟在身旁，拿著棒球及照片要求簽名，讓她感到「非常害怕」，權喜原無奈表示，自己並不是討厭跟粉絲互動，但拒絕的當下就不是適合互動的狀態，希望大家能尊重她的拒絕，「請大家不要再繼續跟著我。」
事件曝光後掀起熱議，不少網友猜測跟蹤者身分，為避免無辜人士受到波及，權喜原今（24）日刪除了貼文後重發新文章，並關閉留言功能，強調自己「喜歡每一位粉絲的心從來沒有改變」，修改貼文只是希望不要再引發更多爭議。
律師：構成跟蹤騷擾防治法 可以向警察申請告誡對方
對此，律師余韋德則表示，只要反覆實施跟性別有關的跟蹤騷擾，基本上就會構成跟蹤騷擾防治法，至於自保方式，她可以向警察申請告誡對方，不會因為對象是公眾人物影響判定。