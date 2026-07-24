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▲西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）雖然8場僅攻進1球，仍協助球隊奪下世界盃冠軍，身價上漲至2.2億歐元。（圖／亞馬爾IG@lamineyamal）

哈蘭德（Erling Haaland）：2.2億歐元 亞馬爾（Lamine Yamal）：2.2億歐元 姆巴佩（Kylian Mbappé）：2億歐元 奧利塞（Michael Olise）：1.7億歐元 貝林漢姆（Jude Bellingham）：1.6億歐元 佩德里（Pedri）：1.5億歐元 維尼修斯（Vinícius Júnior）：1.4億歐元 維蒂尼亞（Vitinha）：1.4億歐元 克瓦拉茨赫利亞（Khvicha Kvaratskhelia）：1.4億歐元 若昂·內維斯（João Neves）：1.4億歐元

▲法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）以10球奪下世界盃金靴，並登上賽史進球王，但2億歐元身價仍排名全球第3。（圖／取自Equipe de France X）

2026年美加墨世界盃足球賽落幕，德國足球權威網站《Transfermarkt》隨即更新球員市場身價，共有99名球員獲得調漲。挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）與西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）身價雙雙升至2.2億歐元（約新台幣81億元），共同刷新《Transfermarkt》球員估值紀錄，並列全球最昂貴球星。哈蘭德本屆世界盃率領挪威一路挺進8強，其中16強更以2：1爆冷擊敗傳統強權巴西。雖然挪威最終不敵英格蘭，無緣隊史首次闖入世界盃4強，但哈蘭德整屆賽事攻進7球，並列射手榜前段班，身價也由原先的2億歐元上調至2.2億歐元。《Transfermarkt》指出，哈蘭德不僅擁有穩定的俱樂部進球產量，也透過本屆世界盃證明自己能在國家隊最高舞台扛起進攻重任，因此重新與亞馬爾並列世界身價第一。年僅19歲的亞馬爾，本屆世界盃8場比賽繳出1進球、1助攻，個人數據不如外界預期亮眼，但仍是西班牙進攻體系的重要成員，最終協助「無敵艦隊」擊敗阿根廷，繼2010年後再度奪下世界盃冠軍。亞馬爾在2024年歐洲國家盃奪冠後，又於兩年後拿下世界盃冠軍，加上年齡、發展潛力與商業價值，《Transfermarkt》將其身價從2億歐元調升至2.2億歐元，與哈蘭德共享全球第一。法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）以2億歐元排名全球第3。法國雖然在4強遭西班牙淘汰，但姆巴佩本屆世界盃攻進10球並送出2次助攻，奪下賽事金靴獎。姆巴佩隨後在季軍戰對英格蘭再度進球，生涯世界盃累積進球數超越梅西（Lionel Messi），登上世界盃歷史進球榜首位。儘管競技表現仍處於世界頂尖水準，但其市場估值仍低於更年輕的亞馬爾，以及正值生涯巔峰的哈蘭德。奧利塞排名第4的是法國攻擊手奧利塞（Michael Olise），身價升至1.7億歐元；英格蘭中場貝林漢姆（Jude Bellingham）以1.6億歐元排名第5，西班牙中場佩德里（Pedri）則以1.5億歐元位居第6。巴西前鋒維尼修斯（Vinícius Júnior）、葡萄牙中場維蒂尼亞（Vitinha）、喬治亞球星克瓦拉茨赫利亞（Khvicha Kvaratskhelia），以及葡萄牙中場若昂·內維斯（João Neves），身價皆為1.4億歐元，並列第7。