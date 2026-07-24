2026年美加墨世界盃足球賽落幕，德國足球權威網站《Transfermarkt》隨即更新球員市場身價，共有99名球員獲得調漲。挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）與西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）身價雙雙升至2.2億歐元（約新台幣81億元），共同刷新《Transfermarkt》球員估值紀錄，並列全球最昂貴球星。

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哈蘭德7場狂轟7球　率挪威爆冷淘汰巴西

哈蘭德本屆世界盃率領挪威一路挺進8強，其中16強更以2：1爆冷擊敗傳統強權巴西。雖然挪威最終不敵英格蘭，無緣隊史首次闖入世界盃4強，但哈蘭德整屆賽事攻進7球，並列射手榜前段班，身價也由原先的2億歐元上調至2.2億歐元。

《Transfermarkt》指出，哈蘭德不僅擁有穩定的俱樂部進球產量，也透過本屆世界盃證明自己能在國家隊最高舞台扛起進攻重任，因此重新與亞馬爾並列世界身價第一。

亞馬爾僅進1球　仍靠冠軍與年齡優勢登頂

年僅19歲的亞馬爾，本屆世界盃8場比賽繳出1進球、1助攻，個人數據不如外界預期亮眼，但仍是西班牙進攻體系的重要成員，最終協助「無敵艦隊」擊敗阿根廷，繼2010年後再度奪下世界盃冠軍。

亞馬爾在2024年歐洲國家盃奪冠後，又於兩年後拿下世界盃冠軍，加上年齡、發展潛力與商業價值，《Transfermarkt》將其身價從2億歐元調升至2.2億歐元，與哈蘭德共享全球第一。

▲西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）雖然8場僅攻進1球，仍協助球隊奪下世界盃冠軍，身價上漲至2.2億歐元。（圖／亞馬爾IG@lamineyamal）
▲西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）雖然8場僅攻進1球，仍協助球隊奪下世界盃冠軍，身價上漲至2.2億歐元。（圖／亞馬爾IG@lamineyamal）
姆巴佩10球奪金靴　超越梅西成世足進球王

法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）以2億歐元排名全球第3。法國雖然在4強遭西班牙淘汰，但姆巴佩本屆世界盃攻進10球並送出2次助攻，奪下賽事金靴獎。

姆巴佩隨後在季軍戰對英格蘭再度進球，生涯世界盃累積進球數超越梅西（Lionel Messi），登上世界盃歷史進球榜首位。儘管競技表現仍處於世界頂尖水準，但其市場估值仍低於更年輕的亞馬爾，以及正值生涯巔峰的哈蘭德。

奧利塞飆上第4　法國、西班牙包辦前段班

排名第4的是法國攻擊手奧利塞（Michael Olise），身價升至1.7億歐元；英格蘭中場貝林漢姆（Jude Bellingham）以1.6億歐元排名第5，西班牙中場佩德里（Pedri）則以1.5億歐元位居第6。

巴西前鋒維尼修斯（Vinícius Júnior）、葡萄牙中場維蒂尼亞（Vitinha）、喬治亞球星克瓦拉茨赫利亞（Khvicha Kvaratskhelia），以及葡萄牙中場若昂·內維斯（João Neves），身價皆為1.4億歐元，並列第7。

世界足壇身價前10名

  1. 哈蘭德（Erling Haaland）：2.2億歐元
  2. 亞馬爾（Lamine Yamal）：2.2億歐元
  3. 姆巴佩（Kylian Mbappé）：2億歐元
  4. 奧利塞（Michael Olise）：1.7億歐元
  5. 貝林漢姆（Jude Bellingham）：1.6億歐元
  6. 佩德里（Pedri）：1.5億歐元
  7. 維尼修斯（Vinícius Júnior）：1.4億歐元
  8. 維蒂尼亞（Vitinha）：1.4億歐元
  9. 克瓦拉茨赫利亞（Khvicha Kvaratskhelia）：1.4億歐元
  10. 若昂·內維斯（João Neves）：1.4億歐元
▲法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）以10球奪下世界盃金靴，並登上賽史進球王，但2億歐元身價仍排名全球第3。（圖／取自Equipe de France X）
▲法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）以10球奪下世界盃金靴，並登上賽史進球王，但2億歐元身價仍排名全球第3。（圖／取自Equipe de France X）

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...