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洛杉磯道奇本季持續展現王者氣勢在國聯西區中獨走，不過隨著交易大限逼近，球團是否需要補強也成為外界關注焦點。根據《MLB.com》報導，道奇今夏交易策略關鍵，將取決於大谷翔平、山本由伸、史奈爾（Blake Snell）以及葛拉斯諾（Tyler Glasnow）這4名頂級先發投手的健康狀況。此外，《MLB.com》認為道奇今年在交易市場上「可能不單單只是買家」，先發左投勞爾（Eric Lauer）極有可能成為下一個被打包賣出的潛在人選。道奇隊去年秋天正是靠著大谷翔平、山本由伸、史奈爾以及葛拉斯諾4名頂級先發投手組成的豪華輪值，一路過關斬將勇奪隊史首次世界大賽二連霸。然而，目前史奈爾與葛拉斯諾雙雙高掛傷號、進入傷兵名單（IL），而左膝發炎的大谷翔平也僅能以「單刀」指定打擊身分出賽。儘管先發戰力吃緊，但《MLB.com》指出，史奈爾目前距離復出已經不遠，大谷翔平也已重新進入牛棚練投，加上賽程安排能給予先發投手休5天以上的充分休息。美媒分析：「如果史奈爾、葛拉斯諾和大谷翔平能順利康復，加上山本由伸維持健康，道奇隊在交易大限前根本沒有急迫性去追求頂級先發投手。」此外，今年迎來生涯年的左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）至今已經狂奪隊上最多的11勝，即使3位受傷王牌中有任何人無法及時趕上季後賽，羅布雷斯基也是極佳的解答。正因為陣容深度足夠，《MLB.com》認為道奇今年在交易市場上「可能不單單只是買家」。回顧去年，道奇就曾將先發右投梅伊（Dustin May）作為籌碼交易出去。而今年季中才從藍鳥隊轉會加盟、目前出賽8場就豪取4勝的先發左投勞爾（Eric Lauer），被《MLB.com》點名極有可能成為下一個被打包賣出的潛在人選。不過，《MLB.com》也強調，道奇是否會賣掉勞爾，最終決定權依然跟大谷翔平、山本由伸等「4大王牌」的健康狀況息息相關。若王牌群都順利回歸，道奇將可以更加從容地在交易市場進行操作。