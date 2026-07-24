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底特律老虎「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）近期連續8場敲安，不但刷新台灣球員大聯盟紀錄，也多次在比賽後段以長打、守備及跑壘影響勝負。相較於第一次升上大聯盟時仍在適應，如今李灝宇已逐漸從臨時替補變成總教練辛奇（A.J. Hinch）的固定輪替選項。支撐他留下來的原因，不只是揮棒力量，而是擊球品質、守位彈性與心態成熟3項能力同時獲得教練團肯定。李灝宇最鮮明的武器仍是擊球爆發力。昨日面對小熊時，他能在0好3壞球數預判快速球，轟出超前3分砲；今面對皇家又從火球右投手中敲出99.7英里強勁安打，並跑回致勝分。辛奇也指出，李灝宇的擊球初速不輸陣中任何球員，只要等到適合攻擊的來球，便有能力製造長打。儘管他的平均擊球初速與整體打擊穩定度仍有提升空間，但本季面對四縫線速球的長打率達4成53，顯示他能對大聯盟高品質速球形成威脅。李灝宇主要能鎮守二壘與三壘，讓辛奇可以依照先發投手、主力輪休及比賽後段需求調整陣容。他日前面對皇家替補上場後，不但代打選到保送，也在三壘防區滑接觸擊小飛球，最後再靠安打與跑壘攻下超前分。這種多功能性對板凳球員格外重要。李灝宇不必天天排進固定棒次，也能以代打、守備替換或跑壘參與比賽。老虎在他首次升上大聯盟時，便將他定位為面對左投的先發及代打人選。隨著經驗不斷累積，使用範圍已不再只限於特定對戰。李灝宇兩度站上大聯盟，最大改變並非準備方式，而是心理。他坦言，第一次面對大聯盟投手時，容易下意識認為對方更強；但現在已經記住從柯爾（Gerrit Cole）手中敲安等成功經驗，轉化成下一次對決的信心。辛奇認為，信心不能只靠別人告訴球員「你夠好」，而必須透過實際成果累積。隨著李灝宇開始在關鍵打席取得結果，他的出棒與場上反應也變得更果斷，不再因為舞台放大而試圖做得太多。從老虎目前的安排來看，李灝宇未來主要有3種使用方式。第一是面對左投時排進先發，利用右打力量強化打線；第二是在二壘、三壘進行輪替，替基斯（Colt Keith）等主力分擔守備；第三則是比賽後段代打，並在上壘後留場守備或參與跑壘。