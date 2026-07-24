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▲虛擬女主角紅到有33萬真人粉絲！（圖／截自微博）

▲虛擬女主角紅到有33萬真人粉絲！（圖／截自抖音）

中國AI短劇《》近期爆紅，劇中虛擬男女主角「」與「」單平台播放量突破，全網討論量更超過，人氣與流量直接碾壓大量真人藝人，這股熱潮也反映出影視產業正加速轉向AI製作。綜合媒體報導，短劇《被裁掉的女孩》講述小鎮女孩方桃子到「上南城」闖蕩模特圈，她因為外形亮眼，在行業集體合影裡被同行刻意裁掉，還遭遇被抽高額佣金、被新人頂替的職場不公。她拒絕依附時尚總監、不接受富二代的捷徑資源，靠自己運營帳號、打磨專業能力，最終拿到了的入場資格，劇情勵志走向也成為吸引觀眾的關鍵之一。值得注意的是，這兩位AI演員不僅能演出劇集，更經營獨立社群帳號、公開互動「炒CP」，甚至發布日常Vlog與粉絲留言互動。女主角「方桃子」除了在短劇裡力爭上游，也開設社群帳號與粉絲互動，如今已累積突破粉絲，透過帳號發布做三明治、買花及健身等充滿「活人感」的生活碎片內容。男主角「周以衡」則在社群帳號主頁擺滿玩偶並公開「追求」女主角，同樣累積超過粉絲。兩人在留言區頻繁互動，CP話題討論量更高達，經營手法幾乎與真人藝人如出一轍。報導指出，除了「破屏」的社群營運，也是AI演員走紅的關鍵。不同於早期AI角色的僵硬虛假，兩位主角的影像保留了，眼珠轉動與皺眉等微表情連貫自然，被觀眾評價「比過度磨皮的真人劇更具真實感」。此外，也有部分網友指出，方桃子在多個角度疑似撞臉日本女星AI演員的爆紅，同時也反映出部分觀眾對真人藝人「預製演技」與流量營銷的情緒反彈。對影視業者而言，AI演員具備，且不需協調檔期等優勢，已被視為低風險的製作選項。業界人士分析，AI演員帶來的熱度本身也證明，偶像工業中「認真營業」已不再是真人演員的專屬門檻，觀眾「用腳投票」恐將加速淘汰僅靠流量營銷、缺乏專業能力的從業者。根據數據顯示，2026年第一季上線的微短劇中，使用AI技術的比例已，顯示這波技術轉型的速度相當驚人，幾乎已成為產業標配。業界普遍認為，AI技術短期內仍難以完全取代真人演員，但可能加速淘汰僅依賴流量與行銷曝光、缺乏表演能力及創作特色的從業者。未來影視產業的競爭重點，預計將重新回歸至，以及無法被大量複製的，這也將是真人演員與AI演員未來能否共存的關鍵分水嶺。