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為確保青少年在暑假期間能擁有安全、健康、充實的成長環境，高市警局少年警察隊除配合全國同步落實執行「115年暑期青春專案」。也針對轄內青少年易聚集、易滋事之娛樂場所以及深夜高風險熱點，全面強化巡邏與查察密度，同時攜手義刑（義勇刑警），共同串聯防護網絡，關懷深夜未歸或遊蕩的少年，並深入各場域推動「反毒、反詐、防幫派吸收少年」宣導，維護治安與保護少年的堅定決心。少年警察隊指出，暑假期間青少年自由時間增加，若缺乏適當休閒規劃或自我保護意識，極易受到不法分子誘惑或同儕影響而出入不當場所，甚至遭幫派吸收、涉入毒品及詐欺犯罪。對此，高雄市警方已盤點轄內桌遊店、電子遊戲場、KTV、網咖及夜店等熱點區域，落實「深夜臨檢與複查機制」，嚴加查察危害青少年身心健康之違法情事。此外，專案期間更充分結合義刑隊員豐富的社區巡查與情資網絡，針對深夜青少年易聚集熱點進行重點關懷與柔性勸導，協助適時引導青少年深夜早歸，避免淪為犯罪被害人甚或加害者。自今年7月1日青春專案開跑截至7月20日止，少年警察隊每日執行深夜巡邏勤務，結合義勇刑警共同投入保護青少年工作，累計投入警力（含協勤）105人次，針對超商、夾娃娃機店、KTV、釣蝦場、手遊店、撞球場等青少年易聚集場所執行巡邏、盤查及勸導勤務，共計勸導、盤查青少年124人次，尋獲失蹤少年1名、中輟生3名，查獲青春專案4大主軸成效46件，展現警民合作持續守護青少年安全、防制少年犯罪的具體成果。在預防犯罪宣導方面，少年隊與義刑等民間力量協力深入各類社區場域與網路平台，特別針對當前新興犯罪型態加強宣導，提醒青少年切勿因好奇或誘惑嘗試毒品。近期新興毒品如「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）常被不法集團摻入電子煙油中，造成青少年在不知情下吸食成癮，甚至引發失控行為與重大車禍。政府已將其列為第一級毒品並重罰嚴辦，警方呼籲切勿以身試法。同時也針對詐騙集團利用高薪打工、輕鬆賺錢等誘餌吸收青少年擔任「車手」或提供「人頭帳戶」，警方與民力亦積極進行精準宣導，教導辨識一頁式廣告、虛擬貨幣投資及假交友等常見詐騙術語，深化「反詐騙、不上當」的防禦觀念。高市警局少年警察隊隊長陳仁正特別叮嚀青少年朋友，暑假是大家放鬆身心、探索興趣的最佳時機，但自由必須建立在安全與法治的基礎之上。面對外面的種種誘惑，不論是號稱能帶來快感的新興毒品電子煙，或是標榜『輕鬆賺大錢』的打工兼職誘餌，請一定要保持清醒，牢記『拒絕毒品誘惑、青春不踩線、迎向陽光迎向愛』。警方的嚴正執法以及義刑夥伴的巡守守護，最終目的都是為了保護每一位年輕學子安全成長。