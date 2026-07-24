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謝豐享重量級開撕：盧秀燕只忙於卸責給中央

張育萌酸爆：盧秀燕早就被看破手腳

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，台中市商業會理事長謝豐享昨（23日）晚突然公開一封親筆信，砲轟台中市長盧秀燕「有時間台北、基隆各地去串聯，卻沒心在第一時間來關心台中市民的健康及權益」，消息一出引發外界震撼。對此，台灣青年民主協會主席張育萌也狠酸，哪有媽媽市長執政8年都不抽驗，出事又只會跑去凱道鬼吼鬼叫？謝豐享在信中強調，自從發生台中市中聯油脂致癌油品事件之後，台中市民非常惶恐，耽心是否吃過這個產品？如何避免再吃到？學童營養午餐是否已受到污染？工商各界也很擔心是否有進貨，或是還有這類油品的庫存？食品加工業如何才可以買到沒問題的油來維持繼續生產？「我們只看到盧秀燕市長於案發後忙於卸責給中央。」謝豐享續指，甚至盧市長忙於推動725的凱道抗議活動，有時間台北、基隆各地去串聯，也去探視絕食活動，但是卻沒心在第一時間來關心台中市民的健康及權益，來盡到媽媽市長應做的責任。懇請盧市長，趕快專心帶領各局處動起來，解決台中市民當前的大問題。張育萌提到，國民黨不要想抹謝豐享是綠友友，2021年謝豐享的理事長當選證書，還是盧秀燕親手頒的；去年3月，謝豐享見盧秀燕才公開說盧市府讓台中經濟發展越發蓬勃，「身為市民感到與有榮焉！」沒想到，在725凱道遊行前兩天，謝豐享突然重量級開撕。根據《自由時報》報導，當晚致電台中市商業會幹部，經確認為謝豐享的親筆信，而該信件已經在商業會分會的理事長、理監事群組流傳。張育萌也開嗆，盧秀燕拉台北市長蔣萬安、藍營縣市長來護航，卻早就被看破手腳，哪有媽媽市長執政8年都不抽驗，出事又只會跑去凱道鬼吼鬼叫？