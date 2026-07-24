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頎邦（6147）昨（23）日晚間公告，因配合法務部調查局執行搜索調查，公司已全力配合相關程序，並強調目前營運一切正常，對財務及業務並無重大影響。不過，市場仍擔憂事件後續發展，頎邦今（24）日股價跳空以跌停價158元開出後一路鎖死，截至盤中，跌停及市價排隊賣單已超過1.3萬張，賣壓沉重。頎邦表示，法務部調查局昨日到公司進行搜索，公司將持續配合司法機關調查，相關事件不影響正常營運，也不影響財務及業務運作。值得注意的是，頎邦近年積極布局AI高速傳輸市場。供應鏈指出，公司掌握光通訊抗干擾關鍵技術，高毛利的LPO（線性驅動可插拔光模組）產品已順利切入AI資料中心供應鏈，預估今年可望貢獻約2%的全年營收，因此此次搜索事件也格外受到市場關注。