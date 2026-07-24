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為厚植全社會防衛及後備韌性，國防部首度舉辦「2026全國空氣軟槍競技射擊比賽」活動，身兼總統府全社會防衛韌性委員會委員的、中華民國全民國防教育協會理事長廖英熙說，他的公司10年磨一劍，現在有500多型的長槍賣到70個國家，「如果國家不穩定，我什麼錢也賺不到，呼籲全國企業貢獻全民國防的力量」，更建議企業投入相關經費，政府要能夠抵稅，這樣企業投入會更認真。廖英熙說，很高興國防部的安排，讓他的公司貢獻一些能量來做全民國防的工作，他們發展了10年，現在有500多型的長槍，賣到70個國家，他說能夠穩定發展業務，還是國家穩定，倘若國家不穩定，「我什麼錢也賺不到」，所以呼籲全國企業貢獻全民國防的力量，大家把正能量整合出來，為台灣的穩定作貢獻。廖英熙說，他的公司10年前做出跟T91步槍一模一樣的，如果每一個人都有能力，20秒內打掉25顆，那戰鬥能量就很強，每一個人都會用槍。他說，在動亂的時候，「你準備好了嗎？你有沒有能力保護自己跟家人」，要學會基本射擊，而且40萬的後備軍人可以在兩年內訓練好，且成本很低，大概只要5千元。廖英熙說，真槍沒有辦法做到量能的練習，40萬後備軍人要訓練，但靶場沒這麼多，真槍也沒這麼多，所以可以用這個做基礎訓練；他也建議企業要回饋母校，建立射擊隊、還有射擊場地，企業投入經費，他也建議政府要能夠讓他抵稅，讓他產生雙贏三贏。