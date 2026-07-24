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▲高雄老字號麗尊酒店將於8月底熄燈。（圖／翻攝麗尊酒店臉書）

麗尊酒店歇業後 港式餐廳「芙悅軒」另尋新點營業

▲高雄國賓飯店於2023年停業。(圖／截自高雄國賓飯店網站)

高雄近年靠著「演唱會經濟」，帶動觀光產業，不過，曾經是高雄五星級的指標性飯店「麗尊酒店」日前傳出8月31日將是最後營業日，並自2026年8月24日全面暫停提供住宿及餐飲服務。事實上，麗尊酒店是近幾年高雄地區中，第4間停業的五星級飯店。高雄麗尊酒店於1998年開幕，過去曾是高雄知名五星飯店品牌，鼎盛時期該飯店集團在高雄同時還擁高雄麗景酒店、帕可麗共3家飯店。麗景酒店已於2022年結束營運，由麗隆企業購入，低樓層由台中KTV業者「超級巨星」進駐，而隨著麗尊劃下句點後，集團僅剩帕可麗酒店。高雄麗尊酒店提到，因營業場所租期提前終止，「麗尊大酒店」將於2026年8月31日 正式畫下句點，並自2026年8月24日全面暫停提供住宿及餐飲服務。集團聲明也提到，麗尊酒店內的港式餐飲「芙悅軒」將會以嶄新面貌再度開設。高雄麗尊酒店也補充，若顧客手上持有高雄麗尊酒店發行之票券，可於麗尊集團旗下品牌繼續使用。事實上，高雄麗尊酒店之外，高雄近年還有3間大型飯店熄燈：：五星級「華王大飯店」營業58年，於2019年停業。：因高額土地租金、同業競爭激烈與低迷的住房率。：號稱是台灣第一家五星級觀光飯店「華園飯店」，六合館營業63年，於2021年熄燈。導致營收大減與虧損，以及營運策略調整與土地出售；：五星級「高雄國賓大飯店」營業41年，於2023年結束營業。：為了配合危，業者決定結束營運並改建為複合式住宅大樓。