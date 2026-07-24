民進黨立法院黨團、民進黨台北市長參選人沈伯洋近日啟動訪美行程，接連拜會聯邦眾議院議長強森（Mike Johnson, R-LA)、聯邦眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi, D-CA）、聯邦眾議院外交委員會主席布萊恩．馬斯特（Brian Mast, R-FL）等政要，也在華府巧遇NBA前中鋒球員Enes Kanter Freedom， Kanter則宣布10月份訪台，並表示很榮幸能夠跟勇敢面對強權不低頭的台灣人民站在一起。
民進黨立法院黨團由總召蔡其昌率團訪問美國，成員沈伯洋、立法委員王定宇、吳思瑤及陳培瑜等人。代表團於美東時間7月23日前往美國國會，與多位美國跨黨派重量級參、眾議員會面，就台海安全、民主合作、經貿發展及區域局勢等議題交換意見，展現民進黨與美方跨黨派友誼持續深化，也彰顯雙方共同守護自由民主價值的堅定決心。
遇到最挺台NBA前明星球員
此外，沈伯洋、王定宇也在華府街頭巧遇被譽為「最挺台」的NBA前明星球員Enes Kanter Freedom。王定宇透過臉書表示，「Lucky！」竟然能夠在華府的街頭，巧遇NBA中鋒恩尼斯·坎特·自由Enes Kanter Freedom，Kanter也宣布，將會在今年10月份訪台，並表示很榮幸能夠跟勇敢面對強權不低頭的台灣人民站在一起。
王定宇提到，Freedom曾說「NBA與我在自由民主的路上同行，那影響重大。希望我們能搭起橋樑，而非毀掉它們」（The NBA stands with me for freedom and democracy. It’s made all the difference.I hope we can build bridges, instead of breaking them.）。
沈伯洋也透過臉書分享此消息，並說，黨團分別都贈與美議員們「Team Taiwan」以及他這次「Team Taipei」的徽章，也謝謝美議員們一直以來對台灣的支持。此外，他離開的路上還遇到Enes Kanter Freedom，「太幸運了吧」。
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遇到最挺台NBA前明星球員
此外，沈伯洋、王定宇也在華府街頭巧遇被譽為「最挺台」的NBA前明星球員Enes Kanter Freedom。王定宇透過臉書表示，「Lucky！」竟然能夠在華府的街頭，巧遇NBA中鋒恩尼斯·坎特·自由Enes Kanter Freedom，Kanter也宣布，將會在今年10月份訪台，並表示很榮幸能夠跟勇敢面對強權不低頭的台灣人民站在一起。
王定宇提到，Freedom曾說「NBA與我在自由民主的路上同行，那影響重大。希望我們能搭起橋樑，而非毀掉它們」（The NBA stands with me for freedom and democracy. It’s made all the difference.I hope we can build bridges, instead of breaking them.）。
沈伯洋也透過臉書分享此消息，並說，黨團分別都贈與美議員們「Team Taiwan」以及他這次「Team Taipei」的徽章，也謝謝美議員們一直以來對台灣的支持。此外，他離開的路上還遇到Enes Kanter Freedom，「太幸運了吧」。