颱風外圍環流沉降影響，各地天氣高溫炎熱，中部以北地區有焚風發生的機率，今(24)日白天臺南市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號，請注意。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ⚠️高溫資訊 📍影響時間：24日白天 📌高溫橙色36燈號：臺南市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣 📌高溫黃色燈號：新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣 ▲中央氣象署公布今（24）日白天天氣預報，北部及中南部多地高溫上看35至36度，花蓮、台東及宜蘭等地則有局部降雨機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw） 相關新聞 紅霞颱風生成！會停班停課嗎？氣象粉專：今晚、周六影響最大紅霞颱風動態整理！最新「路徑、強度、風雨、停班課機率」一次看越晚雨越大！氣象署：紅霞颱風「增強長胖」 今明豪雨轟炸2地區紅霞颱風影響！台東熱氣球嘉年華7/24、25兩場取消 退費辦法出爐 周淑萍編輯記者現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...作品集 中央氣象署焚風颱風外圍環流高溫資訊快訊