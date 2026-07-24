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洛杉磯道奇韓籍內野手金慧成本季重返大聯盟之路陷入苦戰。韓媒《OSEN》近日撰文指出，金慧成被下放到道奇3A近2個月後，至今仍未看到回歸跡象，而最大原因正是隊友艾德曼（Tommy Edman）復出後表現火熱，逐漸壓縮他在大聯盟的生存空間。讓韓媒不禁感嘆：「艾德曼越成功，金慧成的存在感就越薄弱。」金慧成去年加盟道奇後，生涯首度挑戰大聯盟。2026年球季初原本從小聯盟出發，但因明星內野手貝茲（Mookie Betts）進入傷兵名單，球隊在4月6日將他升上大聯盟。不過，金慧成5月開始陷入打擊低潮，最終在5月底又被下放到3A。目前他本季大聯盟累積出賽43場，繳出打擊率2成59、1發全壘打、11分打點以及5次盜壘，OPS僅0.651。回到3A後，金慧成雖持續尋找手感，但攻擊表現仍未達到球隊期待，目前打擊率約2成81，很難用表現強勢爭取重新升上大聯盟的機會。《OSEN》分析，道奇目前在國聯西區戰績領先，陣容深度相當充足，而金慧成最大的競爭對手艾德曼近期狀態火燙，更讓他的回歸之路更加艱難。艾德曼去年休季接受右腳踝手術，經過長時間復健後，直到6月中旬才正式回歸。不過復出後立即展現價值，本季至今出賽28場，打擊率高達3成60，敲出2支全壘打、17分打點，OPS達0.974。除了火熱打擊表現外，艾德曼也能勝任多個守備位置，以工具人的角色成為道奇陣中重要的一塊拼圖。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也曾公開稱讚艾德曼的表現，讓《OSEN》感嘆：「艾德曼越成功，金慧成的存在感就越薄弱。」《OSEN》指出，金慧成自5月30日被降至3A後，已經接近兩個月時間，但目前仍沒有被召回大聯盟的跡象。報導認為，雖然金慧成在韓職時期曾連續4年打出3成以上打擊率，並代表韓國隊參與多屆國際賽事，但來到美國後，打擊端仍未完全適應大聯盟投手。金慧成在2024年休季透過入札制度加盟道奇，據美媒報導，雙方簽下3年1250萬美元（約合新台幣4億元）的合約。去年首個大聯盟球季，他曾出賽71場，繳出打擊率2成80、3轟、17分打點，並隨隊參加季後賽，甚至登上世界大賽舞台，最終和拿下冠軍金盃。然而，今年隨著道奇內部競爭更加激烈，加上他薪資相對低廉、具備多守位能力，美媒也多次傳出金慧成可能成為交易籌碼。目前金慧成仍在3A等待機會，但若艾德曼持續維持高檔表現，道奇內野競爭恐將讓他的回歸之路更加漫長。