人氣散步手遊皮克敏《Pikmin Bloom》今（24）日宣布，8月「社群日」將於8月8日到8月9日，父親節的週末登場，本次社群日主題花朵為「美人蕉」，只要在活動期間多走路、種花，就有機會讓巨大花朵綻放美人蕉，完成每日1萬步目標即可獲得限定種植員徽章。
皮克敏《Pikmin Bloom》8月社群日時間
《Pikmin Bloom》官方今（24）日宣布，本次社群日巨大花朵將盛開「美人蕉」，首次推出白色、黃色、紅色美人蕉，多走幾步就能獲得全新的種植員徽章，同時儲備季節限定的花瓣。商店也會販售限時社群日組合包及社群日特殊任務票券。
📌 社群日時間：台灣時間8月8日00：00至8月9日23：59
活動期間，玩家可以在巨大花朵附近種植一般的白色、黃色、紅色或藍色花瓣，巨大花朵將優先開出美人蕉，每朵巨大花朵盛開時間為3小時，方便玩家收集新花種。
每天走滿1萬步 可獲限定社群日徽章
官方表示，只要玩家在8月8日或8月9日任一天達成1萬步目標，就能獲得本次限定的美人蕉社群日種植員徽章，作為活動紀念。
提醒玩家，8月8日的步數紀錄將在9日00：00重置，如果想要獲得徽章，玩家要在挑戰當天，至少開啟應用程式一次。除此之外，盆栽裡的花苗成長速度會增加為平常的1.5倍，種花時速度還會再加快。
8月巨大花朵 美人蕉皮克敏戰鬥力最強
值得注意的是，本月頭上開著美人蕉的皮克敏對抗蘑菇時的戰鬥力會更強。皮克敏上場戰鬥前，記得先餵皮克敏吃美人蕉精華。
8月期間，在巨大花朵旁種植一般的白色、黃色、紅色或藍色花瓣時，偶爾會開出扶桑花、向日葵、牽牛花、天堂鳥、蘭花仙人掌或美人蕉。摧毀蘑菇獲得的果實，也會提供以下其中一種精華：一般、扶桑花、向日葵、牽牛花、天堂鳥、蘭花仙人掌或美人蕉。
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《Pikmin Bloom》官方今（24）日宣布，本次社群日巨大花朵將盛開「美人蕉」，首次推出白色、黃色、紅色美人蕉，多走幾步就能獲得全新的種植員徽章，同時儲備季節限定的花瓣。商店也會販售限時社群日組合包及社群日特殊任務票券。
📌 社群日時間：台灣時間8月8日00：00至8月9日23：59
每天走滿1萬步 可獲限定社群日徽章
官方表示，只要玩家在8月8日或8月9日任一天達成1萬步目標，就能獲得本次限定的美人蕉社群日種植員徽章，作為活動紀念。
提醒玩家，8月8日的步數紀錄將在9日00：00重置，如果想要獲得徽章，玩家要在挑戰當天，至少開啟應用程式一次。除此之外，盆栽裡的花苗成長速度會增加為平常的1.5倍，種花時速度還會再加快。
值得注意的是，本月頭上開著美人蕉的皮克敏對抗蘑菇時的戰鬥力會更強。皮克敏上場戰鬥前，記得先餵皮克敏吃美人蕉精華。
8月期間，在巨大花朵旁種植一般的白色、黃色、紅色或藍色花瓣時，偶爾會開出扶桑花、向日葵、牽牛花、天堂鳥、蘭花仙人掌或美人蕉。摧毀蘑菇獲得的果實，也會提供以下其中一種精華：一般、扶桑花、向日葵、牽牛花、天堂鳥、蘭花仙人掌或美人蕉。