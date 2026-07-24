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台股24日受到國際局勢升溫及美股重挫影響，盤中一度大跌超過1000點，不過記憶體模組族群逆勢走強，成為盤面焦點。其中，創見（2451）受惠亮眼財報，盤中一度攻上漲停268.5元，帶動凌航（3135）、宇瞻（8271）、威剛（3260）及十銓（4967）等個股同步走揚，展現AI需求支撐下的抗跌力道。創見公布第二季稅後純益118.97億元，季增46.5%、年增2728%，每股純益（EPS）27.7元，創下單季歷史新高；累計上半年EPS達46.63元，同步刷新歷史紀錄。宇瞻獲利同樣繳出亮眼成績，第二季稅後純益27.13億元，季增45.7%，毛利率提升至51.25%；累計上半年稅後純益45.76億元，EPS達35.51元，雙雙超越過往全年獲利水準。市場分析，記憶體模組廠獲利大幅成長，主要受惠AI基礎建設持續擴張。隨著全球四大雲端服務供應商（CSP）持續增加資本支出，AI伺服器大量建置，帶動記憶體需求快速攀升。另一方面，三大DRAM原廠將產能優先投入高頻寬記憶體（HBM），使DDR4、DDR5及NAND Flash供給持續吃緊，進一步推升產品價格與模組廠獲利。創見董事長束崇萬表示，雖然原廠持續擴充資本支出，但新產能最快也要到2027年才會陸續開出，供需恢復平衡甚至可能延後至2028年，短期內記憶體缺貨情況仍相當明確，產業已邁入長期需求成長階段。凌航董事長曾珍則預估，第三季DRAM價格可望再上漲約30%，NAND Flash漲幅甚至有機會達60%至70%。目前已有雲端服務供應商提前洽談2028年至2030年的長期供貨合約，顯示AI帶動的需求已從短期拉貨轉向長期布局。因應AI帶來的新一波成長循環，模組廠積極擴充產能並布局高階產品。宇瞻近期推出LPDDR5 CAMM2及SOCAMM2記憶體解決方案，搶攻AI PC、邊緣AI及工業電腦市場；凌航與宇瞻也分別完成36億元、40億元聯貸案，充實營運及備貨資金。法人認為，在AI伺服器、AI PC、機器人及電動車等應用持續擴大下，台灣記憶體供應鏈長期成長趨勢不變。不過，相關族群近期股價已大幅反映利多，短線仍須留意漲多後的獲利了結賣壓，後續表現仍將回歸企業獲利與產業供需基本面。