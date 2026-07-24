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傅崐萁轟中央甩鍋 喊「協尋失蹤人口陳其邁」

▲蔣萬安、盧秀燕、謝國樑與藍白立委在立法院議場前合體造勢，為明天遊行暖身。（圖／翻攝畫面，2026.07.24）

蔣萬安嗆送官邸 「你們不吃，憑什麼人民要吃？」

抗議致癌油風波，藍白陣營將號召支持者明日上凱道。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（24）日痛批，致癌物苯駢芘混入國人天天使用的食用油，中央至今說不清真相，還反過來栽贓地方政府。他更喊話「協尋失蹤人口陳其邁」，要求高雄市長陳其邁出面表態。台北市長蔣萬安也嗆聲，若中央認為恢復上架的油品安全無虞，就把油送到總統賴清德、行政院長卓榮泰官邸「讓他們照三餐吃」。中聯油脂檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標事件持續延燒，國民黨與民眾黨25日將上凱道遊行。蔣萬安上午偕台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑拜會國民黨立法院黨團，並與藍白立委在立法院議場前合體造勢，為明天遊行暖身。傅崐萁表示，苯駢芘原本是實驗室用來讓白老鼠快速罹癌的物質，如今出現在國人每天食用的食用油中，毒害全體國人，中央至今沒有任何單位能清楚交代事件真相，也無法說明國家食安標準究竟何在。傅崐萁批評，總統賴清德推卸責任、行政院長卓榮泰態度囂張，不但沒向全民交代，還企圖將責任推給地方政府。他強調藍白站出來不只是為人民討公道，更要一路追究到底，要求所有違法、失職人員依法究辦，民進黨政府也應負起相關國家賠償責任。他並點名高雄市長陳其邁，表示陳過去最常要求總統下台負責，如今面對食安事件卻噤聲，因此要「協尋失蹤人口陳其邁」，並酸稱「已經協尋一個禮拜還沒看到人」，要求他出面表態。身為遊行發起人的蔣萬安表示，2014年地溝油事件，全台共有39所學校提出團體訴訟；如今致癌油事件被超過1380所學校學生吃下肚，受影響規模是當年的37倍。他批評中央政府對民眾健康漠不關心，卻只在意業者因下架造成的損失，「這不是護航，什麼才是護航？」蔣萬安指出，事件發生20多天仍查不出完整真相，衛福部卻急著宣布部分油品恢復上架。如果中央認為這些油品真的安全無虞，「就送到賴清德、卓榮泰的官邸，讓他們照三餐吃。」他並反問「你們如果不吃，為什麼要老百姓吃？為什麼要台灣人民認命吞下去？」