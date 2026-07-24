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民航局：3國內線受影響

航港局：15航次停航

近岸12浬海域警戒區管制機制啟動

受紅霞颱風影響，今（24）日船舶、航班都受影響。民航局統計，今日國內線取消1架次、延誤2架次。船舶部分則有7航線、15航次停航。另，航港局啟動東部及南部海域近岸12浬船舶淨空措施，要求船舶提前駛離危險海域避風，對未依指示撤離的違規商船將依法處置。航班方面，民航局紅霞颱風應變小組表示，截至今日上午10時，國內線航班共取消1架次、延誤2架次，國際暨兩岸航線目前均維持正常。海運部分，除馬祖福澳－福州琅岐全線停航外，其餘都是部分停航，包括基隆－馬祖（開航1航次、停航1航次）；北竿白沙－福州黃岐（開航2航次、停航2航次）；金門－石井（開航2航次、停航2航次）；富岡－綠島（開航12航次、停航2航次）；富岡－蘭嶼（開航2航次、停航2航次）、後壁湖－蘭嶼（開航2航次、停航2航次）。航港局呼籲，颱風期間民眾應避免前往離島旅遊，如有返台需求，應把握當日開航船班返台，以免因航班停航滯留離島。此外，航港局啟動「近岸12浬海域警戒區管制機制」，在海上颱風警報發布前啟動預警機制，並透過航行警告電傳（NAVTEX）、船舶自動識別系統（AIS）訊文，以及船舶交通服務中心（VTS）特高頻無線電（VHF）等方式，持續發布防災警告，提醒警戒區內船舶儘速離開。若至海上颱風警報發布前12小時，仍有非公務或救援用途船舶滯留警戒區內，將通報海洋委員會海巡署執行勸離及必要驅離作業。航港局強調，外籍船舶在颱風海域管制期間，經海巡署二次勸（驅）離後，仍無正當理由滯留或錨泊管制海域者，將認定有危及商港或公共安全之虞，依法裁處禁止進港。至於本國籍船舶若未配合勸離或必要驅離措施，航港局將依安全營運與防止污染管理制度（NSM）辦理，督促業者落實船舶安全管理責任，降低颱風期間海上事故風險。