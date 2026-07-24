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民進黨台北市長參選人沈伯洋訪美，昨拜會聯邦眾議院長強生（Mike Johnson）及榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi），被解讀規格遠勝國民黨主席鄭麗文。國民黨文傳會主委陳以信則回嗆，這是做國會外交應有的表現，若沒見到反而是不及格；同時他也說拿國會外交比較政黨外交不倫不類，難道沈伯洋要選民進黨主席嗎？怒批他跑去美國造勢毫不可取。民進黨團總召蔡其昌率團訪美，綠委王定宇、沈伯洋、吳思瑤、陳培瑜隨行。針對沈伯洋見到聯邦眾議院長強生、前議長裴洛西等人，陳以信說，沈伯洋跟民進黨其他國防外交立委一起到美國國會訪問，見到參眾議員、前任或現任的議長，這都是國會外交應有表現，如果這一趟去沒有見到這些人，國會外交反而是不及格。陳以信強調，國會外交跟政黨外交是不一樣的，它是蘋果跟橘子，拿蘋果來比橘子，是不正確的不倫不類比喻，難道沈伯洋要選民進黨主席嗎？總統賴清德現在沒辦法過境美國，這才是民進黨現在台美關係上最大的困境。陳以信敬告沈伯洋，現在臺灣人正在發起對食安的大怒吼，明天在凱道上就要有大集會，在這個食安大遊行、食安大怒吼的時刻，他不參加也就罷了，不站在民眾這一邊，還跑到美國去募款、造勢，這才是將國內食安的議題丟在腦後，這樣的一個做法才是毫不可取。