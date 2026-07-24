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星耀投控（7916）旗下全資子公司星耀能源66億元聯合授信案順利完成籌組，並於7月23日完成聯貸簽約。本案由台新銀行統籌主辦，募集期間獲金融同業熱烈響應，認購總額達120億元，超額認購比率高達182%，最終以66億元完成募集。星耀投控表示，此次聯貸案獲銀行團踴躍參與，顯示金融市場對公司營運實力、財務穩健度及未來發展潛力深具信心。星耀投控由友達（2409）、富邦人壽（5865）及台灣人壽（2833）共同發起設立，並透過股份轉換，將2017年成立的星耀能源納為100%持股子公司。星耀能源以再生能源投資及智慧能源整合服務為核心，業務涵蓋太陽能開發、儲能系統、綠電交易及能源資產管理，提供從投資評估、專案開發、工程建置、營運維護（O&M）到電力交易的一站式服務，目前業務已遍及台灣本島及離島共17個縣市。本次聯貸案由台新銀行擔任統籌主辦暨額度管理銀行，第一銀行、玉山銀行、華南銀行、土地銀行及上海商業儲蓄銀行等多家公、民營金融機構共同參與。台新銀行表示，本案大幅超額認購，不僅展現銀行團對星耀投控產業競爭力及永續經營能力的高度肯定，也反映市場持續看好能源轉型及智慧能源產業的長期發展趨勢。展望未來，星耀投控表示，將持續深化再生能源投資、儲能應用、能源管理及綠電交易等核心業務，強化能源整合與資源協同能力，並攜手產業夥伴、客戶及金融機構，共同推動能源轉型與低碳發展，打造安全、穩定、智慧且永續的能源生態系，為台灣淨零轉型持續貢獻力量。