我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張柏芝曾在受訪時提到離婚後的最大改變，故作堅強模樣讓粉絲都超心疼。（圖／翻攝自微博＠張柏芝）

香港資深藝人謝賢過世後，傳出將超過1億港元（約新台幣4億元）的遺產，9成交由張柏芝代管，給兩名孫子當成長基金。雖然傳聞未被證實，但這也讓他的兒子謝霆鋒與前妻張柏芝、及女友王菲的愛情糾葛再度引發熱議。有粉絲翻出張柏芝曾在2011年與謝霆鋒離婚後，受訪時被問到離婚最大改變，她表示：「讓我更加覺得…沒什麼是必然的、每一秒都該珍惜…」看似故作堅強的模樣，讓許多人都心疼直呼：「她真的愛慘謝霆鋒。」謝霆鋒與張柏芝、王菲3人之間的愛情糾葛，一直是許多人關注的焦點之一。而近日在謝賢過世後，有粉絲翻出一段張柏芝在跟謝霆鋒離婚後的訪談，被問到離婚後最大的改變時，她沉思一下後表示：「最大的改變是讓我更加覺得…」接著陷入長長的沉默、看著地面若有所思，似乎是在強忍悲傷，並開口說：「沒什麼是必然的、每一秒都該珍惜…」還表示要活在當下。張柏芝緊接著又說：「所有承諾、所有的事情都是眼前的假象，閉上眼睛去了解自己，放開、不要強求。」並突然說因為學到了很多好東西，所以覺得自己是離婚的女人中最開心的。雖然張柏芝表示離婚後很開心，但許多粉絲看到她在說這些話的神情，卻覺得她是在故作堅強，心疼表示：「感覺她這時候還是很愛謝霆鋒。」張柏芝、謝霆鋒與王菲的感情糾葛長達20多年，謝霆鋒在2000年大方牽手認愛大11歲的王菲，轟動整個華語圈。不料在2年後，謝霆鋒就因拍攝電影《老夫子2001》與張柏芝傳出緋聞，還在同年爆出車禍頂包案時，被發現在張柏芝家被捕，這段鋒菲戀也就此分手。2005年王菲與李亞鵬結婚後，隔年謝霆鋒也與張柏芝結婚，並生下兩子Lucas與Quintus。而在2008年張柏芝爆與陳冠希的豔照門風波後，與謝霆鋒感情出現裂痕，最終於2011年離婚，張柏芝獨自撫養孩子。而在2013年，王菲也與李亞鵬離婚，並於隔年復合謝霆鋒，目前仍在交往中。張柏芝則在2018年生下第三胎兒子Marcus後，獨自撫養孩子，小兒子生父至今都未曾公開。