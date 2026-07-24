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排名 球員 生涯安打 1 張育成 121 2 李灝宇 44 3 林子偉 43 4 胡金龍 34 5 鄭宗哲 10 6 林哲瑄 3 7 陳金鋒 2

底特律老虎「台灣怪力男」李灝宇面對堪薩斯皇家代打敲出安打，將大聯盟生涯安打數推進至44支，不僅連續8場敲安刷新台灣球員紀錄，也正式超越林子偉的43安，獨居台灣野手大聯盟生涯安打榜第2名。至於榜首張育成生涯累積121安，李灝宇目前仍落後77支，若要獨居第1則需要再敲78安。張育成在2019年至2023年間效力守護者、海盜、光芒與紅襪，5個大聯盟球季累積121支安打與20發全壘打，至今仍穩居台灣野手安打榜首。李灝宇本季首度站上大聯盟，7月初敲出生涯第35安，先超越胡金龍的34安，升上榜單第3；今天再以生涯第44支安打超越林子偉，短時間內連續刷新歷史排名。林子偉曾效力紅襪、雙城與大都會，5個大聯盟球季累積43安，憑藉內外野多守位能力站穩工具人角色。胡金龍則在道奇與大都會累積34安，並成為首位在大聯盟開轟的台灣野手。今年同樣效力紅襪的鄭宗哲，生涯安打數已累積至10支，目前排名第5；林哲瑄與陳金鋒則分別留下3安與2安。李灝宇目前與張育成仍有77支安打差距。以他本季169打數敲出44安的進度來看，只要持續留在大聯盟輪替並獲得穩定打席，未來確實具備挑戰台將安打第一人的條件；但要在本季剩餘賽程完成超越，仍需要極高的出賽量與安打產量。李灝宇本季目前打擊率2成60、5轟、20分打點，已逐漸從短期替補進入老虎固定輪替。李灝宇下一個目標不只是追逐張育成的121安紀錄，而是持續累積出賽與穩定表現，成為台灣少見能長期立足大聯盟的野手。