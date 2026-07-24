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▲台灣毒物學學會、台灣營養學會、中華民國營養師公會全國聯合會召開記者會表示，對於此次油品事件，盼傳遞正確風險認知給民眾。（圖／記者張乃文攝）

油品怎麼用？ 專家：低溫就很多油煙別再用

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘不合格，引起社會討論。國內毒物、營養學會今（24）日召開記者會，教民眾如何挑選油品，也提到平常絕對不要使用回鍋油、若出現油煙的情況，就要立刻關小火。不過，對於此次事件，19批油品可合格上架，專家認為，若符合標準，沒有疑慮。台灣毒物學學會、台灣營養學會、中華民國營養師公會全國聯合會今（24）日召開記者會表示，此次苯駢芘事件引起各界關注，盼跨越政治紛擾，以科學證據為本的立場，讓民眾有正確的風險認知。衛福部日前宣布中聯19批油品檢驗合格，可重新上架。台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕及高雄市長陳其邁都表達，將事實真相搞清楚後，才會准許相關油品上架。而食藥署表示，官網專區已更新「可重新上架之產品清單」，19批油品重新製成總計501個產品，供外界查詢。被問到部分縣市因有疑慮而不願上架，臨床毒物專家顏宗海說，以個人觀點，無論是哪種油品，只要符合標準，就可以安全使用。醫師認為，若經過政府嚴格檢驗，其實就能上架。中華民國營養師公會全國聯合會理事長黃孟娟表示，一旦重新啟動檢測且是合格的狀況，上架部分應是沒有疑慮。黃孟娟說，考量到整體社會的檢驗量能、韌性，檢驗單位是否有辦法負荷這麼大的稽查量，這部分是未來制度建立非常重要的一環。不過，日前中研院院長陳建仁提到，多喝水可以代謝苯駢芘。顏宗海則表示，以學理而言，苯駢芘化合物是脂溶性，會經過肝臟代謝、從腸胃糞便排除，若過去曾經誤食不合格油品產品，建議可多吃新鮮蔬菜水果，幫助代謝。至於民眾要如何正確使用油品，北醫保健營養學系特聘教授兼系主任夏詩閔說，以油而言，是相當害怕光照、熱，因此家裡的油品要放在陰涼處；另外，也建議分散風險，不同油品使用不一樣的廠牌。夏詩閔指出，若油品使用時，在較低溫的狀態就冒出許多油煙，建議不要使用，因為正常的沙拉油可以到200度以上；平時若是大包裝的油品，則可以分裝在避光容器，少量使用。但此次事件大豆沙拉油及使用「冷壓」的苦茶油都有出現苯駢芘超標，夏詩閔提到，以學理角度，不外乎原料或製程。他補充，以原料而言，中間會有高溫焙炒的過程、或是原料受到土壤、環境汙染物的污染附著，可能就會產生超標。在油品製程上，夏詩閔指出，不了解實際內部過程，但以科學角度而言，會有所謂脫酸、脫膠、脫色及脫臭的過程，都可能使用到高溫；或是標榜冷壓但實際上並不是使用冷壓。他認為，基本上正常大豆或苦茶籽不會產生這樣的物質。