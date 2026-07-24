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網紅九粒Jolie經營的「生命光環人像攝影」，昨（23）日被YouTuber錫蘭踢爆運作原理，質疑只是拍一張手汗照片就要價1500元，引發網路討論。許多人更聯想到30年前，靠著「顯相照片」轟動全台的宗教人物宋七力，當時他靠著宗教學說包裝合成照片，賺了近20、30億。宋七力在1980年代末期曾宣稱擁有「放光」、「分身」等神力，他透過與攝影師合作，用多重曝光等手法製作眉心放光、虛空分身等照片，向信徒宣稱是神蹟，甚至販售每張7萬至10萬元，多年來獲利高達數十億元。事後影像專家證實，照片只是用影像合成技術製作。多年以來，宋七力靠宗教、神奇的說法來販售自己的照片讓信眾購買，宣稱只要膜拜照片就能到成佛，若是想要見到自己則需要「供養」一千萬元，當時他在全台信徒已經多達四、五千人，獲得的捐款金高達2、30億元，甚至有4名信徒因為太過相信說辭，導致精神錯亂死亡。而九粒推出的「生命光環人像攝影」，主打能拍出個人的能量狀態與光環顏色，搭配其推廣的「顯化」理念進行解讀，每次拍攝含照片解析約15分鐘，收費1500元，對此錫蘭在影片中指出，所謂光環根本就不是人體能量，只是用1980年代推出的AURACAM 6000設備，先拍攝一般照片，再利用彩色燈光二次曝光合成影像。而設備判斷光環顏色的依據是測量皮膚電阻，而電阻主要受手汗、濕度與溫度影響，因此直言這根本是「花1500元拍手汗照」，直言根本就是利用訊息差包裝的假科學。影片曝光後，九粒的光環照受到許多網友質疑，「宋七力文藝復興」、「宋七力2.0」、「只能說錫蘭的發言也是九粒的顯化結果之一」、「這名字是致敬宋七力嗎。」