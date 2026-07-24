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MLB交易大限逼近，底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）的去留成為市場最大焦點。這名連續2屆美聯賽揚獎得主坦言，他希望留在老虎完成本季並挑戰世界大賽冠軍，但也明白，接下來主場面對堪薩斯皇家的先發，可能成為自己身披老虎球衣的最後一戰。史庫柏表示，自己從春訓開始便深信老虎具備爭奪世界大賽冠軍的能力，即使球隊開季陷入困境，這份信念也沒有動搖。「我從來沒有像今年休季期間與春訓時這麼渴望替這座城市贏得世界大賽冠軍。」史庫柏強調，老虎是選進他、協助他成長的球隊，只要沒有被通知轉隊，替底特律奪冠就始終是他的目標。老虎6月初一度只有22勝38敗，但近期戰績明顯回升，目前重新逼近外卡競爭圈。球隊究竟要保留王牌力拚季後賽，還是趁他合約到期前換回大批年輕戰力，成為管理層最艱難的抉擇。史庫柏預計在主場迎戰皇家，本季成績為6勝5敗、防禦率2.83。他坦言，這確實可能是自己效力老虎的最後一次先發，「那可能就是現實，但5天之後，也可能還有另一場主場先發。」29歲的史庫柏本季曾因左手肘游離體接受手術，6月13日才重返投手丘。他認為手術與復原過程均按照預期發展，回歸後仍保持王牌級壓制力，也讓各支爭冠球隊持續關注。史庫柏將在世界大賽結束後取得自由球員資格，老虎若未能提前續約，又選擇將他留到球季結束，便可能面臨王牌離隊、僅獲得選秀補償的風險。相反地，若在交易大限前送走史庫柏，這名2屆賽揚左投有望替老虎換回大聯盟即戰力與多名頂級新秀，但也可能重創球隊本季季後賽希望，甚至引發球迷反彈。老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）坦言，市場對史庫柏存在高度興趣，原因非常簡單：「因為他真的很出色。」如今老虎必須決定，是相信近期反彈並留下王牌衝擊季後賽，還是把握最後機會完成一筆可能改變球隊未來的重磅交易。