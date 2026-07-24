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▲錫蘭說「生命光環人像攝影」的相機，只是把原照、燈光照、在底片上合成而已。（圖／YouTube@錫蘭Ceylan）

▲至於影響燈光的其中原因，跟手汗有關。（圖／YouTube@錫蘭Ceylan）

錫蘭踢爆網紅Jolie（九粒）經營的「生命光環人像攝影」及顯化課程，質疑整套服務以偽科學包裝商業模式，點名一張要價1500元的「光環照」，其實是利用1980年代推出的相機設備，透過皮膚電阻、手汗等數據控制燈光顏色，再合成出所謂的「能量光環」，直言：「拍到的不是你的能量，而是你的手汗。」更強調目前沒有任何科學證據能證明人體脈輪或能量場存在，引發網路熱議。錫蘭表示，近期不少網紅體驗Jolie推出的「生命光環人像攝影」，宣稱能拍出人體光環、脈輪顏色，甚至分析個性、情緒與能量狀態，一次拍攝5分鐘收費1200元，若加上解說服務整套則要1500元、約15分鐘，不少網紅如蕾菈、滴妹、董仔都去體驗，形容超準。不過錫蘭研究後指出，這套設備其實是1980年代推出的AURACAM 6000，運作原理並非拍攝人體能量，而是先用一般相機拍下人像，再利用機器內建的彩色投影燈進行第二次曝光，把原照、彩色光環照合成到底片上。至於光環顏色如何決定，則是透過放在手上的感測模組量測皮膚電阻，再控制投影燈顏色，因此相機真正測量的，其實不是所謂的能量場。錫蘭進一步拆解設備結構，指出手部感測器內的金屬電極，只是在量測皮膚導電程度，而影響皮膚電阻最大的因素，就是手汗、皮膚濕度與溫度，「假設你拿了冰水再把手放上模組，顏色就會影響，拍出來的光並不能告訴關於我們自己的事，理論上你去拍照獲得紅色，但你拿了冰水，你可能會獲得藍色，這些顏色代表你的能量場跟性格？你就因為握了冰飲料，性格就變了嗎？可能嗎？這根本是在檢測手汗，應改名為『手汗捕捉器』」。最後錫蘭強調，拍攝這支影片只是希望提醒民眾，皮膚電阻、手汗、溫度與濕度等數據，本來就是可以被科學量化的生理訊號，但截至目前為止，沒有可靠科學研究能證實人體脈輪、能量場真的存在，更無法證明這些數據足以分析人的性格、命運或人生狀態，呼籲大家面對相關服務時，仍應保持理性判斷，不要因為偽科學包裝而花了冤枉錢。