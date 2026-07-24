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▲橘子集團漫博「2027未來互動」展區中，AI角色會透過「UTUX系統」與互動者聊天。（圖／記者朱永強攝）

UTUX賦予角色生命 AI互動更有溫度

▲橘子集團本次以「Gamania AI：時空越境」為主題，結合自研的AI技術「UTUX系統」，進軍2026漫畫博覽會。（圖／記者朱永強攝）

AI聽得懂快慢語速 還能接住諧音梗

▲完成與「UTUX系統」遊戲角色的互動後，就可以透過掃碼獲得「時空通行證」。（圖／記者張志浩攝）

2026漫畫博覽會，橘子集團以「Gamania AI：時空越境」為主題進駐世貿，本次橘子將經典IP《便利商店》帶進會場，並結合自研的AI技術「UTUX系統」，在漫博打造沉浸式體驗展區，《NOWNEWS》記者實際體驗後，帶領大家走訪「2027未來互動」展區。「Gamania AI：時空越境」就在信義路五段世貿大門入口旁，進入「2027未來互動」展區後，可以向工作人員領取體驗條碼，成為一名「時空探員」。展場架設4台大型AI互動機台，分別展示當年《便利商店》經典角色「菲菲、阿龐、CRT man、紙袋君」，機台前方則有麥克風。時空探員可以選擇2座機台，分別與遊戲角色進行3分鐘的互動，每個遊戲角色會有「便利商店店員」的起始人設，並以上班時遇到的困難作為聊天開頭，而時空探員必須透過麥克風與角色對話，除了幫忙解決角色的困境外，也可以透過「反問」的方式，引導AI夥伴思考。《NOWNEWS》記者實際體驗過程中，充分體會「UTUX系統」的強大，無論是用溫和、偏激的方式給予建議，角色都會在思考過後，給予相對應的回應，例如「我希望便利商店能多放點『台灣樂團』的歌」，角色能幫助分析不少台灣樂團的特性，以及融入便利商店世界中，對客人們帶來的感受。「UTUX系統」除了能協助遊戲角色學習、賦予靈魂外，在透過麥克風聊天的過程中，記者嘗試過「超快語速、中等語速、超慢語速」，UTUX系統都能清楚辨別字句，就連雙關語、諧音梗也略知一二，是這次體驗對AI技術最大的驚喜。完成與遊戲角色的互動後，時空探員就能到最後方的機台，透過掃碼獲得「時空通行證」，上面會分析玩家的「人格特質」、「開店的能力屬性」等，並將剛剛與角色的聊天製作成一份報告，成為「2027未來互動」展區體驗的紀念品。