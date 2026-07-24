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林亮君：藍營共主歡呼聲蓋過嬰兒啼哭

蔣萬安合體盧秀燕、傅崐萁 高喊「沒有真相、不准上架」

衛福部日前宣布共有19批中游油品、501批相關產品符合檢驗標準，可重新上架販售，引來多位藍營縣市首長公開表態反對，台北市長蔣萬安更臨時更改行程，與台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑前往立法院，合體國民黨團總召傅崐萁共同高喊「沒有真相、不准上架」。這讓台北市議員林亮君看不下去痛批，蔣萬安將重大兒虐擺一旁，難道台北人在他眼中真的爛命一條。林亮君指出，台北市近日爆發幼兒園重大虐童案，已有13名幼童受害、累計76起疑似不當對待事件，事件更暴露出台北市政府在監督上的重大漏洞，包括教育局未依規定通報警方、歷經8次稽查仍未察覺異狀，最後竟是家長自行查看監視器，才揪出虐待真相。林亮君表示，自己前一天才公開呼籲蔣萬安，在市府完成調查、對家長有所交代之前，應將台北市孩子放在第一順位，不要急著走上街頭。無奈今（24）日早上10點，蔣萬安不好好認真上班，還給心碎的家長一個公道，還臨時取消原訂出席的新創旗艦基地開幕活動，轉赴立法院與國民黨立院黨團、總召傅崐萁等人同台，就癌油事件召開記者會。林亮君狠批，蔣萬安放棄處理攸關幼童安全的重大事件，也突然「不克出席」，放鳥國際半導體巨頭AMD，卻把時間花在合體搞政治造勢，「藍營共主的歡呼聲，蓋過北市嬰兒的啼哭聲」，她更痛斥：「台北沒有市長，台北人在蔣萬安眼中真的爛命一條。」另一方面，食藥署日前首度公布可重新上架產品名單，共涉及泰山、福懋油、福壽等3家業者、501批產品。由於外界對食安仍有疑慮，立法院衛環委員會日前也通過臨時提案，要求在中聯案完整調查報告出爐前，疑慮油品及相關產品不宜倉促恢復上架。蔣萬安則臨時變更行程，與盧秀燕、謝國樑一同前往立法院，合體總召傅崐萁及國民黨團立委們，一群人浩浩蕩蕩召開記者會，高喊「沒有真相、不准上架」，主張在所有疑點釐清前，不應讓相關產品重新流入市面。泰山公司也表示，先前預防性下架的產品將不會重新上架。