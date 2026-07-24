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BWF超級1000中國公開賽今（24）日迎來男單8強對決，台灣男單雙雄周天成、林俊易接連擊退地主中國名將，雙雙挺進4強，提前替台灣鎖定一張決賽門票，四強確定將上演「台灣內戰」。其中，世界排名第6的周天成面對現任世界球王石宇奇，經歷三局大戰後，以21：14、12：21、21：15終止對石宇奇長達9連敗的紀錄。「左手重砲」林俊易則迎戰世界排名第18的翁泓陽，最終以27：25、21：14直落二勝出，生涯首度在中國公開賽挺進4強。周天成與石宇奇本場是生涯第21度碰頭，賽前交手紀錄周天成以5勝15敗落居下風，更是苦吞對戰9連敗的超慘成績。不過此役周天成展現老將韌性，首局開局一度遭石宇奇拉開比分，甚至以5：12落後，但他靠著穩定防守與多拍拉吊逐漸找回節奏，隨後打出一波強勢反攻，單局逆轉以21：14先下一城。第二局石宇奇調整戰術，加快進攻節奏，讓周天成陷入被動，以21：12扳回一局，比賽進入決勝局。關鍵第三局，周天成重新掌握比賽節奏，開局便打出7：2攻勢建立優勢，雖然石宇奇一度追近比分，但周天成憑藉豐富經驗穩住陣腳，持續控制落點，最終以21：15收下勝利，連續兩年挺進中國公開賽4強。林俊易今年曾在全英公開賽奪冠，寫下台灣男單歷史新頁，但隨後狀態一度陷入低潮。此次重返超級1000舞台，他重新找回比賽感覺，前兩輪先後擊敗中國地主陸光祖，以及世界排名第5的法國新星克里斯多波波夫（Christo Popov）。8強賽面對翁泓陽，林俊易過去7次交手僅拿下2勝，開局也陷入苦戰，一度以6：10落後。不過他迅速調整狀態，靠著強勢進攻追分。首局雙方一路激戰，翁泓陽曾握有多達3次局點機會，但林俊易展現驚人抗壓能力，連續化解危機。比分一路拉鋸至25：25後，林俊易把握機會連拿關鍵分，最終以27：25驚險拿下首局。第二局林俊易延續氣勢，雖然中段一度遭對手反超，但他在局末重新拉開差距，靠著招牌重砲進攻以21：14收下比賽勝利。隨著周天成與林俊易相繼擊敗石宇奇、翁泓陽，中國公開賽男單4強將迎來台灣內戰。提前確保決賽門票有一張必定屬於台灣，更讓地主中國男單在8強賽全數止步。