美國密西根州立大學（Michigan State University）近日公布一項跨國研究調查，針對全球53個國家、約4.5萬名受訪者進行問卷分析性格特徵、自我認知傾向，發現「全球最自戀國家」榜首竟是德國，而不是美國或中國。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元列出3點觀察，解釋了美國和中國的排名為何會跟一般認知不一樣。
葉耀元在臉書粉專發文，提到這項「全球最自戀國家」由德國奪冠，第2到第5名則依序為伊拉克、中國、尼泊爾、韓國，至於經常被視為「自我中心」代名詞的美國，卻僅僅排在第16名，讓不少人跌破眼鏡，原因可能有3點：
1. 一個國家會自戀，跟這個國家是什麼人沒有關係，只跟政府怎麼去宣傳「他們應該是什麼人」有關係。所以一個自戀的國家，是政府可以透過教育與宣傳創造出來的結果。
2. 中國長年都在強調被殖民跟帝國主義的侵略，並且宣揚過去朝代的榮耀（即便可能根本沒什麼好榮耀的），再加上共產黨需要民眾盲信中國偉大之復興，所以才造就了這個結果。
3. 憑藉在美國生活快20年的經驗，葉耀元指出，美國是「務實」的商業氣息+強調自由的「自我」，而不是自戀，自我和自戀表現起來雖然有點像，但從根本上來說還是有所不同。
密西根州立大學人格心理學副教授、「全球最自戀國家」研究主持人之一的喬皮克（William Chopik）表示，過去關於自戀的研究，大多集中在西方國家，特別是美國，公眾討論也常拿美國當作自戀的典型代表，因此大家普遍以為美國會遙遙領先；然而事實證明，美國雖然偏高，但絕非最極端的例子。
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1. 一個國家會自戀，跟這個國家是什麼人沒有關係，只跟政府怎麼去宣傳「他們應該是什麼人」有關係。所以一個自戀的國家，是政府可以透過教育與宣傳創造出來的結果。
2. 中國長年都在強調被殖民跟帝國主義的侵略，並且宣揚過去朝代的榮耀（即便可能根本沒什麼好榮耀的），再加上共產黨需要民眾盲信中國偉大之復興，所以才造就了這個結果。
3. 憑藉在美國生活快20年的經驗，葉耀元指出，美國是「務實」的商業氣息+強調自由的「自我」，而不是自戀，自我和自戀表現起來雖然有點像，但從根本上來說還是有所不同。
密西根州立大學人格心理學副教授、「全球最自戀國家」研究主持人之一的喬皮克（William Chopik）表示，過去關於自戀的研究，大多集中在西方國家，特別是美國，公眾討論也常拿美國當作自戀的典型代表，因此大家普遍以為美國會遙遙領先；然而事實證明，美國雖然偏高，但絕非最極端的例子。