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▲九粒（如圖）遭錫蘭爆料要價1200元的「光環攝影」根本是智商稅。（圖／翻攝自九粒IG@joliechi）

百萬YTR錫蘭在昨（23）日，發影片指控網紅「九粒（Jolie）」開設的顯化課程與光環攝影沒有科學根據，質疑她用偽科學包裝商業模式，不僅出書、還推出線上課程，一套完整顯化課程就要價11111元，引發外界熱議。錫蘭也預估九粒光靠該課程，就收穫至少4000萬以上營業額，讓大家都超驚訝。錫蘭在影片標題就打上「沒人打算揭穿這個台灣網紅？那我來吧！」並指出自己為了拍影片研究九粒這些課程，不僅買了她出版的書籍《你的宇宙訂單已到貨》，還買了她售價高達11111元的關於顯化的課程，並直言：「說實話，花這些錢，我真的覺得十分的委屈。」接著透露九粒透過這一系列的顯化養成課程相關，「保守估算應該讓她獲得了至少4000萬以上的營業額。」錫蘭也透露自己看不下去，拍影片揭穿的主因，是因為最近一直看到有網紅去體驗「光環攝影」的活動，該活動拍一次5分鐘就要價1200元，若要照片解釋還要另外加價，因此整套主打可以拍出出自己身體中的能量、光環的活動，時間僅有15分鐘，但卻要價1500元。這也讓錫蘭看不下去，直言九粒的「光環攝影」根本不是人體能量場，而是用1980年代推出的AURACAM 6000攝影設備，先拍攝好照片後，再用機器內建合成出有彩色光環的影像。至於光環顏色，則是透過使用者皮膚電阻變化判定，而電阻則是會受到手汗、濕度與溫度影響，因此錫蘭也忍不住直呼是花1500元拍一張手汗照。對於九粒跟合夥人說是測量被啟動「脈輪」的說法，錫蘭也直言目前沒有任何科學可證實的證據，說「脈輪」這個東西是存在的，嘲諷拍這些照片根本是智商稅。