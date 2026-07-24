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▲針對啦啦隊女神遭粉絲跟蹤事件，律師余韋德分析相關法律適用與自保方式。（圖／余韋德律師提供）

味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原昨（23）日表示自己遇到瘋狂粉絲，就算已經表明了拒絕，但對方仍舊不死心緊跟在後，讓她承受極大心理壓力，表示自己心裡非常害怕，也讓外界好奇是否有觸犯跟騷法的可能。對此律師回應《NOWnews今日新聞》記者，只有對他人有與性別有關都會構成為反跟騷法，同時也透露，若有覺得不適，可以透過向警察申請告誡對方。余韋德律師表示，根據跟騷法的規定，只有對他人有與性別有關之騷擾行為，例如尾隨、跟蹤、接近、威脅、不當追求等，都會構成為反跟騷法，被害人除了可以向警察機關請求向對方核發告誡書外，也可以另外提起跟蹤騷擾罪，最高可處一年以下有期徒刑。至於身為被害者可以處理什麼方式自保？余韋德指出，如果警方向對方核發告誡書後，對方於二年內再犯跟騷行為，被害人可以向法院聲請保護令。不過若是已權喜原為例，如果像是被害人是啦啦隊員等公眾人物，像是粉絲認為自己「只是想見偶像，沒有惡意」等主張，會不會影響跟騷的認定呢？余韋德指出並不會影響。回顧事件起源，權喜原昨日發文透露，最近都沒有對外公開自己的班機資訊，但仍然想不明白為何粉絲總能在機場找到自己，「但即使知道了，也希望如果我拒絕簽名或合照時，大家能體諒我的決定。」她透露，類似情況其實發生過很多次，這次在機場，就算她不斷拒絕簽名與拍照，仍有人一路跟在身旁，拿著棒球及照片要求簽名，讓她感到「非常害怕」，權喜原無奈表示，自己並不是討厭跟粉絲互動，但拒絕的當下就不是適合互動的狀態，希望大家能尊重她的拒絕，「請大家不要再繼續跟著我。」