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台中市西區台灣大道二段一棟商業大樓24日清晨驚傳槍擊案，一名饒姓男子涉嫌持槍朝商辦一樓大門連續開槍，造成玻璃大門遭擊破、現場留下多枚彈殼，所幸當時現場無人受傷。警方獲報後迅速鎖定犯嫌身分及作案車輛，而嫌犯隨後攜帶作案槍枝主動前往苗栗縣警察局頭份分局投案，第一分局已將人帶回台中，全案正擴大偵辦，並深入釐清犯案動機及槍枝來源。台中市警察局第一分局表示，24日上午5時20分接獲報案，指台灣大道二段某建物門口發生槍擊案件。警方到場後確認無人員傷亡，僅建物一樓玻璃大門遭子彈擊破，立即封鎖現場採證，並調閱周邊監視器，很快鎖定涉案車輛及犯嫌身分。據了解，現場商辦一樓玻璃大門布滿彈孔及放射狀裂痕，地面散落大量碎玻璃，警方鑑識人員並在現場採獲多枚彈殼，顯示嫌犯曾朝大門連續射擊10多槍，火力猛烈，所幸案發時商辦內外均無人遭流彈波及，未造成人員傷亡。警方追查期間，苗栗縣警察局頭份分局主動通知，涉案饒姓男子已攜帶作案槍枝前往投案。第一分局隨即派員前往接手偵辦，並將嫌犯押返台中調查。警方初步了解，饒男供稱案發前因酒後與他人發生糾紛，憤而先離開現場，之後又返回持槍朝商辦大門開槍洩憤。不過警方表示，對於其供詞仍將進一步查證，並持續釐清是否另有共犯、幕後糾紛及槍枝來源等案情。