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洛杉磯道奇擊敗費城費城人後，賽後慶祝卻差點發生重大意外。日本巨星大谷翔平準備跨越休息區護欄進入場內時，隊友寇爾（Alex Call）同時跳過欄杆，左腳釘鞋意外踢中大谷的右手肘。大谷當場痛苦皺眉並不斷甩動右臂，所幸未見明顯出血，也隨即向寇爾示意自己沒事，但此舉引來美媒《加州郵報》的批評，認為寇爾應該更小心注意周遭環境。道奇昨日以9：5擊敗費城人後，大谷緩慢跨過休息區護欄，準備與隊友進場慶祝；站在一旁的寇爾則直接跳過欄杆，左腳向後擺動時正好踢中大谷右肘。大谷被踢中後立即摀住右臂，臉上露出明顯痛苦表情，走進球場時仍持續活動手肘與手掌，似乎出現短暫麻痺或不適。不過他並未離開現場，還先以右手向滿臉驚恐寇爾比出沒事手勢，隨後正常加入賽後列隊。《加州郵報》形容，大谷的手肘差點在這起「奇怪意外」中受到嚴重傷害，並批評寇爾跨越護欄時缺乏周遭意識，應該更注意自己的身體動作。報導指出，棒球釘鞋底部具有尖銳鞋釘，一旦角度或力道稍有不同，不僅可能造成挫傷，也可能割破皮膚。對道奇而言，大谷不只是陣中核心，更是棒球界最具代表性的球星，實在無法承受因隊友慶祝動作而導致缺陣。所幸從流出的畫面來看，大谷右肘並未出現明顯流血或傷口，道奇也尚未發布右肘受傷消息。大谷目前雖因左膝不適暫停登板，但仍持續以指定打擊身分出賽，因此任何意外碰撞都格外敏感。