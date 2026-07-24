夢裡里位於鳥松澄清湖特區，與美術館、農16等豪宅聚落不同，以低密度住宅環境聞名。鳥松區夢裡里平均綜合所得達133.4萬元，豪墅聚集形成隱富聚落，加上台壽百億園區、捷運黃線等建設推進，大方無隅在此推出34戶「大方MoLI」，全案規劃4種格局，建築師許堅倚直言，最怕住宅一再「複製」。
除了既有居住環境，澄清湖特區近年也迎來新一波建設利多。許堅倚表示，區域鄰近高雄長庚醫療特區，隨著台灣人壽百億休閒樂齡複合園區都更案推動，以及未來捷運黃線規劃，醫療、運動、休閒及交通機能逐步完善，也讓澄清湖特區從傳統住宅區，逐漸發展為兼具自然景觀與生活便利性的成熟生活圈。
觀察區域行情，周邊透天總價多達3000萬、4000萬元，甚至站上5000萬元，高資產客群長期支撐區域自住市場。看好區域長期發展，大方無隅選擇在夢裡里推出「大方MoLI」。許堅倚表示，相較於投資型產品，團隊更希望打造適合長久居住的住宅，因此從基地選址開始，就希望兼顧自然環境、生活便利與住宅品質。
建築設計超過30年的許堅倚，長期累積高雄住宅設計經驗，2017年與友人共同成立大方無隅，從替業主設計建築，進一步跨足土地開發及產品規劃，希望把多年設計經驗真正落實到住宅作品。
看中夢裡里的自住特性，「大方MoLI」全案僅34戶，規劃34~49坪、3~4房，共設計4種戶型。團隊認為，每個家庭的生活模式不同，因此住宅不應只有一種標準答案。除重視通風、採光外，也依照不同家庭對廚房、衛浴及公共空間的需求調整格局，而非大量複製相同平面。
「我最怕住宅一再複製。」許堅倚表示，真正好的住宅，不只是坪數大小，而是讓不同家庭都能找到適合自己的生活方式，因此團隊將更多心力放在居住細節。
設計思考再從室內一路延伸至建築外觀。「大方MoLI」是鳥松區育英重劃區首棟大樓，團隊觀察，高雄不少住宅導入「高雄厝」景觀陽台，陽台形式多呈方正，團隊因此重新調整陽台深度與立面切角。
「需要的地方做深一點，不需要的地方做淺一點，把陽台做了一個鑽石切角。」許堅倚表示，切角除了讓建築立面視覺更輕薄，從室內向外看，也能減少量體遮擋，讓視線往天空及遠方山景延伸，打開更多景觀面。
全案僅34戶，從住家內部、建築立面，到住戶每天回家的動線，團隊延續同一套設計思考。他表示，「大方MoLI」從入口開始營造空間節奏，先以偏暗光線鋪陳，再走向明亮中庭，透過明暗轉換創造空間層次，也讓住戶從進門開始，逐步感受建築細節。
社區入口雕塑由藝術家以「家庭」為主題量身創作，梯廳則邀請旅居英國的藝術創作者打造8幅系列作品，讓藝術與建築自規劃初期便共同形成社區特色。
許堅倚期盼，隨著入住時間累積，住戶能逐步發現格局、光影、景觀與藝術之間的連結。「大方MoLI」希望打造的不只是一棟住宅，更是一個能陪伴家庭成長、承載生活記憶，在長期居住中持續展現價值的作品。預約當代藝境｜ https://dafang-moli.zinwei.tw。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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建築設計超過30年的許堅倚，長期累積高雄住宅設計經驗，2017年與友人共同成立大方無隅，從替業主設計建築，進一步跨足土地開發及產品規劃，希望把多年設計經驗真正落實到住宅作品。
看中夢裡里的自住特性，「大方MoLI」全案僅34戶，規劃34~49坪、3~4房，共設計4種戶型。團隊認為，每個家庭的生活模式不同，因此住宅不應只有一種標準答案。除重視通風、採光外，也依照不同家庭對廚房、衛浴及公共空間的需求調整格局，而非大量複製相同平面。
設計思考再從室內一路延伸至建築外觀。「大方MoLI」是鳥松區育英重劃區首棟大樓，團隊觀察，高雄不少住宅導入「高雄厝」景觀陽台，陽台形式多呈方正，團隊因此重新調整陽台深度與立面切角。
「需要的地方做深一點，不需要的地方做淺一點，把陽台做了一個鑽石切角。」許堅倚表示，切角除了讓建築立面視覺更輕薄，從室內向外看，也能減少量體遮擋，讓視線往天空及遠方山景延伸，打開更多景觀面。
社區入口雕塑由藝術家以「家庭」為主題量身創作，梯廳則邀請旅居英國的藝術創作者打造8幅系列作品，讓藝術與建築自規劃初期便共同形成社區特色。
許堅倚期盼，隨著入住時間累積，住戶能逐步發現格局、光影、景觀與藝術之間的連結。「大方MoLI」希望打造的不只是一棟住宅，更是一個能陪伴家庭成長、承載生活記憶，在長期居住中持續展現價值的作品。預約當代藝境｜ https://dafang-moli.zinwei.tw。
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