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▲鄭好娟在片中的槍戰動作場面廣受各界讚賞。（圖／采昌）

南韓電影《希望：末日血戰》在南韓上映後口碑、票房雙雙爆發，不僅連續9天穩坐票房冠軍，更即將突破300萬觀賞人次，掀起現象級觀影熱潮。本片集結黃晸珉、趙寅成、鄭好娟同台飆戲，劇組也邀請到轟動全球的《魷魚遊戲》導演黃東赫、男主角李政宰現身座談，為一起合作過的鄭好娟站台，李政宰更盛讚鄭好娟在片中的突破性演出，直言她已經成長為足以撐起大銀幕的演員，尤其槍戰動作戲自然俐落、極具說服力，一看就知道投入大量時間苦練，毫不掩飾對她演技與努力的高度肯定。Netflix超人氣影集《魷魚遊戲》導演黃東赫與男主角李政宰，22日也現身戲院，為曾演出該劇第一季、同時也是《希望：末日血戰》女主角的鄭好娟加油打氣，並共同參與映後座談活動。談到鄭好娟，李政宰也不吝給予肯定：「拍攝《魷魚遊戲》第一季時，那還是她的出道作品，但她當時就充滿能量，她會不斷確認自己是否表現得夠好，經常和身邊的人交流、討論，我還記得當時拍攝時的模樣。這次她與外星人角色，以及黃晸珉、趙寅成等一流演員共同演出，但依然憑藉自己的能量，把整個銀幕填得滿滿的，這讓我不禁想起拍攝《魷魚遊戲》時，我就覺得她將來一定會成為一位非常出色的演員，而現在，她真的已經成長到足以撐起大銀幕了。」至於鄭好娟在片中的動作表現，李政宰說女演員拿起槍，要拍得帥氣其實並不容易，很多人可能會覺得演員拿槍有什麼難的？但事實上，有些演員就是很適合拿槍，也有些演員看起來就是不自然、不協調，他大讚鄭好娟背著長槍、掛在腰間使用時，簡直就像已經把它當成自己的隨身武器用了十年一樣，「非常自然、毫無違和感。她拿槍、操作槍、射擊時的每個動作，都讓人一眼就看得出來，她一定花了很長時間練習」。李政宰也補充：「其實槍比大家想像中重得多，就算是男演員，要拿槍快速奔跑也不是件容易的事，因此演員的動作必須非常敏捷，這樣畫面才能成立。身為演員的人都知道這有多辛苦，而好娟完成得非常好，所以看起來特別帥。」再次高度肯定鄭好娟為角色所付出的努力。《希望：末日血戰》劇情描述一處偏遠小鎮，一則「猛虎出沒」消息，瞬間引爆全鎮恐慌。警察哨所所長以為只是荒誕傳聞，卻在接連發生的離奇事件當中，逐漸察覺某種超乎常理的存在，正逐步逼近整座小鎮。此時，增援部隊因為大規模野火全面撤離，對外通訊也徹底中斷，讓整個小鎮宛如孤島。為了保護留下來的老人與居民，他與警員只能死守最後防線。另一方面，深入山區追蹤猛獸行蹤的鎮民們，卻反過來成為被獵殺的目標。當恐懼開始蔓延、人性逐漸失控，一場源於未知的危機，也隨之演變成一場橫跨生存、信仰與毀滅的宇宙級災難。電影將於9月4日在台上映。