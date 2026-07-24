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紅霞今晚最接近台灣 花東、恆春防豪雨

▲紅霞颱風重要時序及各國預測路徑，預估25日台東、屏東有較大雨勢，巴士海峽與恆春半島一帶風力也將明顯增強。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興：紅霞進入南海後還會增強

下一顆「白海豚」醞釀中 最快週日生成

紅霞颱風朝巴士海峽前進，中央氣象署持續發布海上颱風警報，預估今（24）日晚間至明（25）日上午最接近台灣，花東、高屏及恆春半島須防範長時間降雨。不過紅霞尚未遠離，西北太平洋又有新的熱帶系統發展，氣象專家賈新興表示，最快週日（26日）就可能增強為今年第13號颱風「白海豚」。氣象署海上颱風警報指出輕度颱風紅霞上午11時中心位於鵝鑾鼻南南東方約400公里海面，以每小時27轉22公里速度朝西北西方向移動，海上警戒範圍包括巴士海峽、東沙島海面及台灣海峽南部。依照目前路徑，紅霞將在今天通過巴士海峽，今晚至明天上午最接近台灣，之後掠過台灣西南方海面，逐漸朝中國廣東東部沿岸靠近。由於颱風移動速度較快，中心直接侵襲台灣的機率低，但外圍環流仍會為東部及南部帶來明顯風雨。氣象署指出，今天至明天東半部及恆春半島位於迎風面，花蓮、台東及恆春半島有局部大雨或豪雨發生的機率，高雄、屏東降雨時間也會拉長；中北部則位於背風側，天氣高溫炎熱，北部地區還須留意焚風及攝氏36度以上高溫。氣象專家賈新興表示，紅霞通過巴士海峽的機率，今、明兩天受到颱風外圍環流影響，花東及高屏地區降雨時間較長。紅霞進入南海北部後，仍處於有利發展環境，不排除進一步增強為中度颱風。賈新興提醒，紅霞雖然沒有直接登陸台灣，但外圍水氣與風場影響仍不可輕忽，尤其花東、高屏及恆春半島應留意短延時強降雨、強陣風及沿海長浪。紅霞尚未完全遠離，換日線以西另有一個熱帶系統正在發展。賈新興指出，該系統在週日至下週一（26日至27日）增強為颱風的機率偏高，最快週日就可能成為今年第13號颱風「白海豚」國際名稱為Dolphin，是由香港提供的颱風名稱。依照目前預測，這個熱帶系統可能在距離台灣相當遙遠的海面就開始北轉，預估不會直接影響台灣天氣。不過，熱帶系統尚處於發展初期，生成時間、強度及路徑仍有變化空間。民眾近期除了持續注意紅霞帶來的風雨，也應留意氣象署對西北太平洋其他熱帶系統的最新預報。