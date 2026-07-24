《蠟筆小新》劇場版《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》即將於8月7日上映，近日社群平台上卻掀起一場針對「春日部防衛隊」成員正男（全名：佐藤正男）的「公審」，認為正男曾多次因小小的誘惑就出賣朋友，是個典型的戀愛腦、愛哭鬼，話題甚至延燒到外表上，稱呼其為「叛徒飯糰頭」，有網友列出劇場版跟動畫劇情來佐證正男「出賣朋友」的事實，但也有觀眾表示，正男年僅五歲，還有許多改善空間，不應過度苛責。
正男黑歷史遭扒 最容易背刺朋友
《蠟筆小新》除了主角野原新之助之外，他的好朋友們「春日部防衛隊」也廣為人知，成員包含風間、妮妮、阿呆、正男和小新，其中「佐藤正男」近期在 Threads 遭到大批網友點名，認為他其實才是團隊中最危險的人物。
「正男」的角色設定是雙葉幼稚園裡的膽小鬼，頭型像飯糰，常被妮妮抓去玩家家酒，暗戀酢乙女愛，夢想成為漫畫家。本次爭議中，不少人翻出劇場版與動畫劇情，認為正男曾多次因誘惑、利益、戀愛而「出賣朋友」，相關貼文吸引數萬人按讚。
貼文列舉多部作品，包括《烤肉之路》中，正男為了幾塊高級燒肉直接把夥伴賣給黑道，《夕陽下的春日部男孩》中，直接忘記小新，甘願留在電影世界當小狗，《功夫小子～拉麵大亂鬥～》練了極意拳後心態逐漸扭曲，差點變成大反派。
遇事哭哭啼啼、戀愛腦 有人罵爆、有人替5歲小孩緩頰
針對正男的批評，認為他平時愛哭、遇事只會求救，更無數次出賣朋友，而且幾乎沒有悔意，因此完全無法接受，表示「為了一袋糖果出賣小新真的超經典」、「正男根本就是最容易黑化的人」，但也有人笑說「他只是個五歲小孩，大家不要對他要求這麼高。」
後續出現不少言論替正男緩頰，認為角色設定本來就是普通又膽小的五歲小朋友，在壓力或誘惑下做出錯誤選擇符合相對應的年紀，而且正男許多時候最後仍會回到夥伴身邊，不能只挑片段劇情放大檢視。
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《蠟筆小新》除了主角野原新之助之外，他的好朋友們「春日部防衛隊」也廣為人知，成員包含風間、妮妮、阿呆、正男和小新，其中「佐藤正男」近期在 Threads 遭到大批網友點名，認為他其實才是團隊中最危險的人物。
「正男」的角色設定是雙葉幼稚園裡的膽小鬼，頭型像飯糰，常被妮妮抓去玩家家酒，暗戀酢乙女愛，夢想成為漫畫家。本次爭議中，不少人翻出劇場版與動畫劇情，認為正男曾多次因誘惑、利益、戀愛而「出賣朋友」，相關貼文吸引數萬人按讚。
遇事哭哭啼啼、戀愛腦 有人罵爆、有人替5歲小孩緩頰
針對正男的批評，認為他平時愛哭、遇事只會求救，更無數次出賣朋友，而且幾乎沒有悔意，因此完全無法接受，表示「為了一袋糖果出賣小新真的超經典」、「正男根本就是最容易黑化的人」，但也有人笑說「他只是個五歲小孩，大家不要對他要求這麼高。」