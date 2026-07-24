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藝人陳庭妮與胡宇威2023年完成結婚登記，原本一直計畫舉辦婚禮，卻因工作忙碌遲遲未能實現。今（24）日夫妻倆無預警宣布喜訊，正式升格新手爸媽，迎來一名巨蟹座女兒，消息曝光後立刻湧入大批藝人、粉絲留言祝福，也讓兩人成為演藝圈最新幸福三口之家。陳庭妮在社群平台分享抱著女兒的照片，開心寫下：「I did it!」她透露，歷經10個月孕育新生命，終於平安順利將寶寶帶到世界上，「謝謝我的身體，陪我一起平安順利地把寶寶健康帶來這個世界。」她也感性表示，從今以後，「我們家的樂章，多了一個動人的新聲部」，更向老公胡宇威告白：「新手爸爸也是女兒傻瓜，此生最珍貴的禮物，送給你。」最後以「We love you. Happy birthday, Daddy」替胡宇威慶生，也讓這份喜悅更添意義。胡宇威也同步發文分享好消息，證實夫妻倆已正式升格新手爸媽。他透露陳庭妮生產過程十分順利，自己則全程陪伴在身旁，共同迎接女兒誕生。他表示：「很開心在這個充滿陽光的夏日，跟大家分享這份喜悅，願這份喜悅能帶給大家滿滿的幸福與溫暖。」同時也特別感謝醫護團隊一路以來的照顧，以及各界媒體、親友和粉絲的關心與祝福，表示目前母女均安，一切平安順心。陳庭妮與胡宇威因合作戲劇結緣，愛情長跑多年後於2022年求婚成功，隔年完成結婚登記。不過兩人婚後因工作滿檔，一直未舉辦婚禮，過去受訪時也曾表示，希望等時間成熟再與親友分享喜悅。如今夫妻倆率先迎來寶貝女兒，正式展開三口之家的新生活，也讓外界更加期待，未來是否會補辦婚禮，留下人生另一個重要回憶。