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▲陳駿季（圖中）表示，鼓勵民眾選購國產鮮乳，以實際行動支持台灣酪農。（圖／郭國文辦公室提供）

民進黨立委郭國文、賴惠員今（24）日在立法院康園廣場舉辦「酪梨×牛奶－台南鮮在進行式」推廣記者會，民進黨團成員也出席力挺，以台南酪梨搭配國產鮮乳製作酪梨牛奶，推廣台灣優質農產品，號召國人「吃在地、喝國產、挺農民」，以實際行動支持台灣農業。郭國文、賴惠員上午在立法院康園廣場舉辦「酪梨×牛奶－台南鮮在進行式」推廣記者會，邀集農業部長陳駿季、台南大內區農會、佳里區農會、中華民國乳業協會及在地酪農產業代表共同響應。郭國文表示，台南是全台最大的酪梨產區，年產量約9,500公噸，占全國超過四成，其中大內區更是全台重要產地，年產量約2,900公噸，占台南約三成，酪梨富含優質脂肪、膳食纖維及多種營養素，搭配國產鮮乳製成酪梨牛奶，不僅營養美味，更是最具代表性的台灣在地飲品，希望藉由此次活動，讓更多民眾認識台南優質酪梨，進一步支持在地農民。郭國文指出，近年面對紐西蘭乳品零關稅及台美經貿開放等挑戰，台灣酪農未來勢必面臨更大的市場競爭。政府除了持續協助產業提升競爭力外，更應善用300億元農業安定基金，投入智慧牧場、設備升級、加工加值、品牌行銷及市場拓展等工作，協助酪農由被動因應轉為主動升級，提升整體產業韌性。郭國文補充，台灣乳業其實具備國際競爭力，例如在他選區佳里的梅桂牧場，成功取得將種牛出口至菲律賓資格，就是台灣畜牧技術受到國際肯定的最佳案例，未來政府應持續協助優質牧場拓展海外市場，將台灣乳業從內需市場推向國際，打造更具競爭力的產業發展模式。陳駿季表示，今年7月1日起，國產鮮乳標示新制正式上路，透過清楚的標示制度，讓消費者更容易辨識真正的國產鮮乳，鼓勵民眾選購國產鮮乳，以實際行動支持台灣酪農，也讓國內乳品產業朝向更健全、更永續的方向發展。賴惠員表示，支持在地農產品，就是支持台灣農業的未來，台南擁有優質酪梨與國產鮮乳，透過酪梨牛奶推廣活動，不僅能增加農產品消費，也能讓更多民眾認識在地食材的價值，希望大家從日常生活做起，選擇國產、支持在地，讓農民辛苦栽種、生產的優質農產品獲得更多消費者支持。