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商業會急切割 市府：僅代表個人意見

▲台中市副市長鄭照新強調，公開信僅屬謝豐享個人意見。（圖／台中市政府提供，2026.07.24）

綠營轟貼深綠標籤 喊話盧秀燕回台中顧市政

一封公開信引爆台中政壇攻防！台中市商業會理事長謝豐享昨（23）日晚間公開點名市長盧秀燕，批評她忙著北上串聯、參與政治活動，卻未在第一時間關心台中市民健康與產業權益。台中市副市長鄭照新今（24）日強調，公開信僅屬謝豐享個人意見；民進黨台中市議會黨團則反批，盧秀燕不願回應產業的求救聲音，反而以「深綠」標籤回擊，只會讓食安事件更加政治化喊話她「快回台中把市政顧好」。謝豐享23日下午無預警發表公開信，針對致癌油風波向台中市長盧秀燕提出六大質疑，並表示案發至今從未接獲市長電話，也未收到市府任何公文或相關宣導與補救措施。他痛批盧秀燕一味將責任推給中央、忙於推動7月25日凱道抗議活動，「有時間到台北、基隆串聯，也有時間探視絕食活動，卻沒心關心台中市民健康。」公開信曝光後，謝豐享未再公開露面，電話也未接聽。台中市商業會表示，謝豐享在發表聲明前並未通知會內成員，該篇公開信屬於個人立場，不代表商業會。商業會副理事長施錦郎也指出，食安攸關全民健康，任何問題油品都應徹查源頭、釐清流向及責任歸屬，對於盧秀燕及台中市政府積極稽查、預防性下架及追查問題油品的作法，「都應給予鼓勵、肯定與支持」。鄭照新上午出席IFG遠雄廣場台中店開幕活動受訪時表示「昨天有一位謝豐享先生發表聲明」，但他在發言前完全沒有通知商業會成員，因此相關言論屬於個人意見。他並重申，施錦郎已代表商業會公開表達對市府強力下架、清查流向等作法的支持與肯定。對於市府說法，民進黨台中市議會黨團並不買單。總召周永鴻表示，台中市商業會代表地方產業聲音，理事長提出餐飲、食品及糕餅業者面對食安風暴的實際困境，而非政黨立場。盧秀燕身為市長，應說明市府如何協助業者、恢復消費信心，而不是替理事長貼上政治標籤。他批評，盧秀燕今天北上受訪時，以「理事長是深綠的」回應，等同將地方產業的求救聲音政治化。周永鴻進一步指出，台中今天上午才發生槍擊案件，又傳出孩童在餐廳用餐吃到碎玻璃，治安、食安都需要市長親自坐鎮處理，盧秀燕卻持續北上投入政治攻防。他酸稱「台中的太陽餅沒有太陽，台中市民找不到市長，台中衛生局沒有驗油。」市議員李天生、謝家宜、張家銨也共同喊話盧秀燕重視民生「回頭是岸」、「回來吧！回台中把市政顧好」。陳俞融、王立任認為，當前最重要的是全力處理問題油事件，協助地方產業與民眾恢復信心，而非繼續陷入政治對立、操作藍綠對決。