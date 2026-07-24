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▲iFG遠雄廣場台中店，保留台中最大的福湯岩盤浴、ROLLER186美式懷舊滑輪場及棒壘球打擊場等人氣設施。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲汐止目前正在規劃引進更多娛樂設施，包括大魯閣棒壘球打擊場等都有機會，持續提升商場吸引力。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲網美地標「城市花園」成為最大亮點，設計團隊更特地赴韓國《淚之女王》經典拍攝地汝矣島現代百貨取經。（圖／記者鍾怡婷攝）

遠雄集團於去年底接手「大魯閣新時代」及新竹「大魯閣湳雅廣場」，今（24）日正式以「iFG遠雄廣場」台中店、新竹店同步開幕亮相。加上營運多年的汐止店，遠雄流通完成北中三店布局，以「三店同慶、三城同耀」為主軸，首年全台3店營業目標上看80億元。遠雄流通總經理曾玉鳳表示，未來3至5年將再展3店，並持續以體驗型百貨為發展方向，透過滑輪場、棒壘球打擊場等娛樂設施，帶動商場人潮與消費。曾玉鳳表示，接手原大魯閣商場後，目前採既有商場承接模式，品牌陣容沒有大幅調整，現階段將持續深耕台中與新竹兩店，預計最快明年啟動新展店計畫，目標在3至5年內再新增3家據點。遠雄流通首年將以全台3店挑戰80億元營業額，汐止店估可達38億元、台中店36億元、新竹店14億元，並持續強化在地百貨定位，導入更多體驗型設施。她指出，雖然娛樂設施的坪效不如餐飲，但能有效帶動商場人流，目前新竹、台中店娛樂設施占比約30%，汐止店則不到20%，且汐止目前正在規劃引進更多娛樂設施，包括大魯閣棒壘球打擊場等都有機會，持續提升商場吸引力。遠雄流通選擇台中與新竹作為下一階段發展重點，主要看好兩地兼具人口成長、消費動能與區域發展潛力。台中擁有中台灣最大的消費市場及交通樞紐優勢，新竹則受惠於科技產業聚落、高所得家庭及穩定人口結構，具備長期消費成長動能，也與iFG遠雄廣場深耕地方生活圈的發展方向高度契合。iFG遠雄廣場台中店除保留全台中最大的福湯岩盤浴、ROLLER186美式懷舊滑輪場及棒壘球打擊場等人氣設施外，全新打造的網美地標「城市花園」成為最大亮點。設計團隊更特地赴韓國《淚之女王》經典拍攝地汝矣島現代百貨取經，將韓系花園美學與城市休憩空間概念融入商場設計，打造兼具休閒、拍照、社群分享及生活體驗的新地標。未來三店將形成互補營運架構，汐止店深耕家庭生活圈、新竹店聚焦質感生活與科技聚落需求、台中店則以年輕潮流、娛樂體驗及社群互動為特色，透過品牌共享、會員整合及跨店行銷，提升整體營運綜效。配合「三店同慶」，iFG遠雄廣場同步推出一系列開幕限定優惠，包括全館當日累計消費滿3000元送300元、生活家電滿萬元送1000元；iFG會員單筆消費滿1000元，再加贈「齊飛熊購物袋」。此外，星巴克、CoCo都可等品牌祭出買一送一優惠，指定餐飲消費滿888元再送甜甜圈，回饋消費者。開幕首3天，三店也規劃各具特色的商圈活動，台中店7月24日安排人氣DJ馬拉松演出，汐止店同日邀請曾受日本首相觀賞的和太鼓團隊巡遊表演，新竹店則打造夏日和風祭典，連續3天推出日式舞蹈演出，結合購物、休閒與娛樂，打造開幕盛典。