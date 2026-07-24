中央氣象署今（24）日 13 時 41 分針對臺東縣蘭嶼鄉發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至 14 時 41 分止。氣象署提醒，當地有短延時強降雨與 9 級以上強陣風發生機率，請民眾嚴防閃電落雷、低能見度與雷擊危險。
🟡國家級警報響起 蘭嶼防劇烈雷雨與強陣風
中央氣象署於 24 日 13 時 41 分發布災防告警訊息（CBS），針對臺東縣蘭嶼鄉發布大雷雨即時訊息，警戒時間預計持續 1 小時至 14 時 41 分止。
氣象署指出，受對流雲系旺盛發展影響，蘭嶼陸上及沿海區域將出現短延時強降雨，並伴隨閃電落雷與 9 級以上強陣風。提醒戶外活動與沿海作業民眾，務必慎防雷擊、低能見度及強風帶來的危險，適時進入室內躲避。
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中央氣象署於 24 日 13 時 41 分發布災防告警訊息（CBS），針對臺東縣蘭嶼鄉發布大雷雨即時訊息，警戒時間預計持續 1 小時至 14 時 41 分止。
氣象署指出，受對流雲系旺盛發展影響，蘭嶼陸上及沿海區域將出現短延時強降雨，並伴隨閃電落雷與 9 級以上強陣風。提醒戶外活動與沿海作業民眾，務必慎防雷擊、低能見度及強風帶來的危險，適時進入室內躲避。
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