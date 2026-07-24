中央氣象署今（24）日 13 時 41 分針對臺東縣蘭嶼鄉發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至 14 時 41 分止。氣象署提醒，當地有短延時強降雨與 9 級以上強陣風發生機率，請民眾嚴防閃電落雷、低能見度與雷擊危險。

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🟡國家級警報響起 蘭嶼防劇烈雷雨與強陣風

中央氣象署於 24 日 13 時 41 分發布災防告警訊息（CBS），針對臺東縣蘭嶼鄉發布大雷雨即時訊息，警戒時間預計持續 1 小時至 14 時 41 分止。

氣象署指出，受對流雲系旺盛發展影響，蘭嶼陸上及沿海區域將出現短延時強降雨，並伴隨閃電落雷與 9 級以上強陣風。提醒戶外活動與沿海作業民眾，務必慎防雷擊、低能見度及強風帶來的危險，適時進入室內躲避。

▲氣象署發布大雷雨即時訊息，蘭嶼鄉將面臨短延時強降雨與強陣風，警戒時間持續至 14 時 41 分。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署發布大雷雨即時訊息，蘭嶼鄉將面臨短延時強降雨與強陣風，警戒時間持續至 14 時 41 分。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...