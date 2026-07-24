輕度颱風紅霞持續接近台灣，目前外圍環流已甩入台灣東南部，中央氣象署維持海上颱風警報，預估今（24）日晚間至明日上午最接近台灣，之後將掠過台灣西南方海域，朝中國廣東東部前進。氣象專家吳聖宇表示，紅霞未來24至36小時行經有利發展海域，強度仍有提升空間，不排除增強為中度颱風。受外圍環流影響，花東、恆春半島及南部山區將有明顯降雨，局部地區可能出現豪雨，各地沿海也須留意強陣風。
紅霞颱風逼近！巔峰可能增強為中度颱風 外圍環流逐漸影響台灣
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從最新衛星雲圖可以看到，紅霞颱風外圍環流已逐漸甩入台灣東南部，目前颱風核心結構較為鬆散，還在努力整合當中，預計今日晚間至明日上午最接近台灣，未來仍有增強空間。
「天氣職人」吳聖宇則指出，輕度颱風紅霞持續朝台灣西南方海域接近，中央氣象署維持海上颱風警報，暴風圈邊緣將掠過海上警戒範圍，明日中午後便會逐漸遠離台灣附近海域。目前各模式預報變化不大，紅霞颱風今日穿越巴士海峽，明日將從台灣西南方海域北上，之後朝中國廣東東部沿岸前進，周日（26日）登陸廣東並深入華南內陸。
未來24至36小時內，紅霞颱風將行經海溫偏高、環境有利發展的海域，強度可望持續提升，暴風圈也會同步擴大，其中今晚至明日白天經過台灣西南方海域期間，是最有利於增強的階段，不排除升級為中度颱風，並可能以最強狀態登陸廣東東部。
今夜起風雨明顯增強！花東、恆春雨勢升級 鄭明典：北部防背風渦旋
雖然紅霞颱風暴風圈不會直接侵襲台灣陸地，但外圍環流仍將帶來明顯天氣變化。今日東半部及恆春半島已有局部短暫陣雨，下半天至夜間花東及恆春半島降雨將逐漸增強，局部地區有大雨發生機率。
除了降雨外，台東、綠島、蘭嶼及恆春半島今日起風勢也將逐漸增強，新竹以北、北海岸、東北角及宜蘭沿海下午至晚間同樣有較強陣風。另一方面，大台北、中南部近山區及花東縱谷局部地區仍有36度以上高溫發生的可能。
前中央氣象局長鄭明典則指出，今日北部可能受到「背風渦旋」影響。他解釋，由於颱風環流範圍不算大，配合高壓迴流形成偏東風，在北台灣背風側容易產生逆時針旋轉的渦旋，加上越山沉降效應，大台北地區仍有機會出現高溫天氣，民眾外出仍應注意防曬及補充水分。
明日影響最明顯！花東山區慎防豪雨 颱風周日遠離
吳聖宇預估，明日（25日）是紅霞影響台灣最明顯的一天，大台北東側、東半部、恆春半島及南部將有陣雨或短暫雷陣雨；中北部雲量增加，但降雨相對零星，仍須留意午後熱對流發展。
其中花東、恆春半島及南部山區雨勢最為明顯，有局部大雨發生機率，台東山區更可能出現局部豪雨。此外，北北桃、宜蘭、台東、綠島、蘭嶼、恆春半島、高屏以及澎湖、金門等沿海與高地，都要留意較強陣風；中北部則須防範高溫及局部焚風。
隨著紅霞周日逐漸遠離台灣，偏南風仍將帶來水氣，台東、恆春半島及高屏地區仍有局部短暫陣雨，西半部則要留意午後局部大雷雨發展。
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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從最新衛星雲圖可以看到，紅霞颱風外圍環流已逐漸甩入台灣東南部，目前颱風核心結構較為鬆散，還在努力整合當中，預計今日晚間至明日上午最接近台灣，未來仍有增強空間。
「天氣職人」吳聖宇則指出，輕度颱風紅霞持續朝台灣西南方海域接近，中央氣象署維持海上颱風警報，暴風圈邊緣將掠過海上警戒範圍，明日中午後便會逐漸遠離台灣附近海域。目前各模式預報變化不大，紅霞颱風今日穿越巴士海峽，明日將從台灣西南方海域北上，之後朝中國廣東東部沿岸前進，周日（26日）登陸廣東並深入華南內陸。
今夜起風雨明顯增強！花東、恆春雨勢升級 鄭明典：北部防背風渦旋
雖然紅霞颱風暴風圈不會直接侵襲台灣陸地，但外圍環流仍將帶來明顯天氣變化。今日東半部及恆春半島已有局部短暫陣雨，下半天至夜間花東及恆春半島降雨將逐漸增強，局部地區有大雨發生機率。
除了降雨外，台東、綠島、蘭嶼及恆春半島今日起風勢也將逐漸增強，新竹以北、北海岸、東北角及宜蘭沿海下午至晚間同樣有較強陣風。另一方面，大台北、中南部近山區及花東縱谷局部地區仍有36度以上高溫發生的可能。
前中央氣象局長鄭明典則指出，今日北部可能受到「背風渦旋」影響。他解釋，由於颱風環流範圍不算大，配合高壓迴流形成偏東風，在北台灣背風側容易產生逆時針旋轉的渦旋，加上越山沉降效應，大台北地區仍有機會出現高溫天氣，民眾外出仍應注意防曬及補充水分。
吳聖宇預估，明日（25日）是紅霞影響台灣最明顯的一天，大台北東側、東半部、恆春半島及南部將有陣雨或短暫雷陣雨；中北部雲量增加，但降雨相對零星，仍須留意午後熱對流發展。
其中花東、恆春半島及南部山區雨勢最為明顯，有局部大雨發生機率，台東山區更可能出現局部豪雨。此外，北北桃、宜蘭、台東、綠島、蘭嶼、恆春半島、高屏以及澎湖、金門等沿海與高地，都要留意較強陣風；中北部則須防範高溫及局部焚風。
隨著紅霞周日逐漸遠離台灣，偏南風仍將帶來水氣，台東、恆春半島及高屏地區仍有局部短暫陣雨，西半部則要留意午後局部大雷雨發展。
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