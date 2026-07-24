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台股今（24）日受到中東地緣政治風險升溫、美股四大指數全面收黑影響，市場避險情緒升高，電子權值股遭遇賣壓，指數開低走低，終場大跌1195.97點，收在43654.84點，跌幅2.67％，成交量放大至7924.35億元。櫃買指數同步走弱，終場下跌14.48點，收在377.63點，跌幅達3.69％。美股前一交易日四大指數全面收跌，市場聚焦中東局勢升溫。那斯達克指數重挫2.15％，領跌主要指數。Google財報雖優於預期，但市場獲利了結賣壓湧現，加上美國可能擴大對伊朗軍事行動的消息，引發避險情緒升溫，推升國際油價走高，也拖累科技股全面走弱。半導體股表現分歧，美光（Micron）逆勢上漲2.97％，英特爾（Intel）則下跌2.46％。台股今日以下跌81.42點開出，盤中最高來到44769.39點，最低下探43607.4點，隨後跌勢擴大，終場收在43654.84點。權值股方面，台積電（2330）下跌55元，收在2350元，跌幅2.29％；鴻海（2317）下跌4.5元至253元；聯發科（2454）下跌125元至3750元；廣達（2382）下跌8元來到328元。長榮（2603）逆勢上漲2.5元，收在206元。中小型股今日賣壓更為明顯，櫃買指數跌幅達3.69％，市場資金轉趨保守。盤面仍聚焦記憶體、矽光子及IC設計族群，不過族群輪動速度加快，投資人追價意願降低。法人指出，短線台股仍需觀察5日線支撐，若失守，指數恐回測前波整理區；不過AI產業長線需求仍未改變，相關供應鏈仍是市場關注焦點。今日漲幅前5名個股包括：圓展（3669）上漲3.7元，漲幅10％；成信實業*-創（6969）上漲3.5元，漲幅9.99％；中福（1435）上漲2.1元，漲幅9.95％；鼎固-KY（2923）上漲3元，漲幅9.93％；迅杰（6243）上漲4.7元，漲幅9.89％。跌幅前5名則為泰宗（4169）下跌27.5元，跌幅10％；蔚華科（3055）下跌15元，跌幅9.97％；台勝科（3532）下跌42元，跌幅9.96％；揚博（2493）下跌23.5元，跌幅9.96％；聯鈞（3450）下跌47元，跌幅9.92％。法人表示，目前市場最大變數仍是中東地緣政治風險及國際油價走勢，短線恐持續壓抑科技股表現。不過外資現貨近期持續買超，期貨空單也逐步減少，籌碼面已有改善跡象。後續市場將觀察台股5日線能否守穩、台積電是否重新站回季線、AI供應鏈與記憶體族群能否持續抗跌，以及中東局勢是否進一步升溫。