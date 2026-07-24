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▲彰化市知名排隊美食「謝家爌肉飯」驚傳即日起永久歇業，招牌爌肉飯恐成絕響。（圖／翻攝謝家爌肉飯臉書）

臉書宣布歇業 眾人不捨喊：辛苦了，請好好休息

彰化市知名排隊美食「謝家爌肉飯」驚傳要熄燈！謝家爌肉飯今（24）日於臉書發佈訊息，公告「即日起，謝家爌肉飯永久歇業」，據悉原因是負責廚房的老闆於本月初驟逝，導致店家經歷短暫歇業後，經考量子女無意承接與人手短缺等多重因素，所以才決議永久歇業。彰化爌肉飯相當多家，而謝家爌肉飯是經營35年的老字號，從最初期的四維路店址，再到遷移至永樂街商圈，人氣依舊不減，仍是在地民眾喜愛的平民美食，據悉就連彰化市長林世賢也是常客之一，聞訊後也表達震驚與惋惜。根據《ETtoday新聞雲》報導，「謝家爌肉飯」日前因負責掌勺的老闆驟逝，而夫妻倆膝下子女都已有穩定事業、無意接班，加上人手招募困難、獨自經營不來，且若是外找人手來經營的話擔憂技術會外流，多重考量之下，業者才決定停業。「謝家爌肉飯」於臉書PO文寫到：「感謝大家多年來的支持與愛護。我們思考了很久，終於決定卸下腳步，這一次，真的到了終點站。謝謝每一位曾經來到謝家、支持我們、陪伴我們走過這段路的朋友。即日起，謝家爌肉飯永久歇業。」該文也引來許多老顧客不捨而留言：「謝謝闆娘你們好吃的食物，要保重喔」、「懷念的美食，人生多變，世事難料，一切順安，繼續加油」、「彰化好滋味又少了一家」、「很可惜!但我仍然懷念謝家爌肉飯的好滋味!相信闆娘有不得已的苦衷」，最多民眾都認為老闆娘辛苦了，叮囑希望好好休息。